في يومهم العالمي، مشاهير الفنانين في مصر والعالم من النباتيين

في الأول من أكتوبر من كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للنباتيين، وهو يوم عالمي تم إنشاؤه من قبل الجمعية النباتية بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٧، ويحرص من يتبع هذا النظام على تناول الفواكه والخضروات بصورة أساسية مع تجنب المنتجات الحيوانية.

وهناك عدد من الفنانين في مصر والوطن العربي وكذلك علي المستوى العالمي ممن يتبعون النظام النباتي لإيمانهم بفوائده وتأثيره الإيجابي على حياتهم ومن أبرزهم:

شيرين رضا

كشفت الفنانة شيرين رضا في أكثر من لقاء إعلامي لها أنها نباتية وأنها لا تأكل أي نوع من أنواع البروتينات الحيوانية فهي لا تأكل أي شيء كان حيًا من قبل، وأكدت أيضًا أن صحتها تحسنت كليًا بعد اتباعها هذا النظام وأنها أصبحت أكثر نشاطًا وأكثر قدرة على الحركة وتخلصت نهائيًا من الكسل، كما أن جسدها أصبح خاليًا من الكوليسترول.

الفنانة لبلبة

وكانت الفنانة لبلبة أيضًا قد أعلنت من قبل أنها نباتية منذ أكثر من ٢٣ عامًا، وتستهدف لبلبة من ذلك المحافظة على رشاقتها ولياقتها وجمالها، وكشفت أنها تعيش على الجبن كما أنها عاشقة للفول والطعمية وأحيانًا تأكل سمكا.

الفنانة دينا الشربيني

وكانت دينا الشربيني قد أعلنت في لقاء إعلامي سابق أنها تتبع النظام النباتي وأنها تمتنع عن تناول أي لحوم خاصة أنها أصبحت تفكر فيما تأكل قبل تناوله خاصة الحيوانات.

الفنانة نانسي عجرم

تتبع الفنانة نانسي عجرم وعائلتها النظام النباتي ويحرصون دومًا على تناول الأطعمة الصحية، كما أنهم يمتنعون عن تناول الحليب الحيواني ويتناولون أنواعا أخرى مثل حليب البندق.

الفنان العالمي براد بيت

من أشهر النجوم الذين يتبعون النظام النباتي هو الفنان العالمي براد بيت الذي يحرص على أن يكون نظامه الغذائي أيضًا خاليًا من الكحوليات.

الفنانة ناتالي بورتمان

أصبحت الفنانة بورتمان نباتية منذ صغرها، وتعتبر من أشد النجوم الذين يدافعون عن النظام النباتي ويشجعون دومًا على اتباعه، ومن أبرز مقولاتها في هذا الشأن “يتم فصل أمهات الحيوانات عن الأطفال لإنتاج الحليب.. الحيوانات مريضة وفي ظروف مزدحمة تشبه السجن لإنتاج الألبان والبيض.. لا يتطلب الأمر الكثير لرسم الخط الفاصل بين طريقة معاملتنا للحيوانات وطريقة معاملتنا للبشر”.

الفنانة جينيفر لوبيز

تعد الممثلة والمغنية والراقصة والمنتجة ومصممة الأزياء ورائدة الأعمال جينيفر لوبيز من أكثر الفنانات تأثيرًا في الولايات المتحدة، وفي عام 2014 بدأت في اتباع النظام النباتي في غذائها ولكنها تدخل السمك من حين لآخر في طعامها.