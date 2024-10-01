مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام

اعتذرت الفنانة منة شلبي عن عدم الحضور لتكريمها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والمقرر انطلاقه، بعد قليل، فى دورته الأربعين برئاسة الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان.

وجاء اعتذار منه شلبي عن حفل الافتتاح بسبب ارتباطها بظروف تصوير طارئة خارج البلاد على أن يتم تكريمها فى حفل الختام.

الدورة الـ 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

وتُقام الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وكشفت إدارة المهرجان في وقت سابق عن أعضاء لجان التحكيم بالمسابقات المختلفة، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، وعضوية كل من مهدي عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما.



بينما تتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف" يترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا.



كما استحدث المهرجان مسابقة جديد وهى "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها سامح حسين، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال، وتخضع مسابقتي أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير التى يحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة وهى الفنان خالد سرحان رئيسا وعضوية كلا من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين.

أما آخر المسابقات التي تتضمنها فعاليات المهرجان فهي مسابقة عمرو الليثي للسيناريو، وتضم لجنة تحكيم المخرجة هالة خليل رئيسًا، وعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.