خريطة أعمال منصة شاهد في شهر أكتوبر، مسلسل مطعم الحبايب الأبرز

نشرت منصة شاهد خريطة عرض الأعمال الفنية عبر المنصة خلال شهر أكتوبر، وكانت البداية مع مسلسل kami app وهو مسلسل أكشن يعرض حصريًا على المنصة في ٢ أكتوبر.

مطعم الحبايب وأرابز جوت تالنت

ومن أبرز الأعمال الفنية التي سيبدأ عرضها اليوم ٢ أكتوبر عبر منصة شاهد هو المسلسل الكوميدي Acro trip، ويوم ٣ أكتوبر سيعرض فيلم إن شاء الله واحد وهو عرض أول وحصري على المنصة.

وسينطلق عرض مسلسل مطعم الحبايب يوم ٣ أكتوبر الجاري، وتدور قصة المسلسل داخل المطبخ فيما يطلق عليها دراما المطبخ.

ومسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

وفي يوم 3 أكتوبر أيضًا سيتوفر عبر المنصة فيلم pursuit وهو عمل سينمائي يصنف أكشن، وفي ٤ أكتوبر سيتوفر فيلم بشكل حصري وهو the minute you wake up dead.

وسيتوفر البرنامج الشهير Arabs got talent عبر المنصة ابتداءًا من يوم ١٦ أكتوبر، وفي ٢٧ أكتوبر سيتم طرح مسلسل خريف القلب في عرض أول وحصري على المنصة.