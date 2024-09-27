الدخول مجانا، تقديم عرض "ودارت الأيام" فى مهرجان أيام القاهرة للمونودراما بالهناجر

يقدم عرض المونودراما "ودارت الأيام" من إنتاج مركز الهناجر للفنون خلال فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بنسخته السابعة، عقب مراسم افتتاح المهرجان، وذلك فى التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر المقبل، على مسرح مركز الهناجر للفنون.

عرض ودارت الأيام

العرض بطولة الفنانة وفاء الحكيم، تأليف أمل فوزى، إخراج فادي فوكيه.

وأكد المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، أن كافة العروض المشاركة فى المهرجان، بالإضافة إلى منصتى الحكواتى والشاشة، يستقبلون الجمهور مجانا على مسرح مركز الهناجر للفنون ومسرح ساحة الهناجر للفنون وسينما الهناجر ومسرح الغد.

مونودراما ودارت الأيام

من جانبها، أعربت الفنانة وفاء الحكيم بطلة مسرحية مونودراما "ودارت الأيام"، عن سعادتها بالمشاركة خلال يوم افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وقالت إن العرض له تركيبة خاصة جدا، وأتمنى أن ينال إعجاب جمهور المهرجان، مشيرة إلى أن المهرجان أثبت وجوده ويقدم قالب من أصعب قوالب التمثيل المسرحى.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وتقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر".

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.