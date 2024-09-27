الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الدخول مجانا، تقديم عرض "ودارت الأيام" فى مهرجان أيام القاهرة للمونودراما بالهناجر

مونودراما ودارت الأيام،
مونودراما ودارت الأيام، فيتو

 يقدم عرض المونودراما "ودارت الأيام" من إنتاج مركز الهناجر للفنون خلال فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بنسخته السابعة، عقب مراسم افتتاح المهرجان، وذلك فى التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر المقبل، على مسرح مركز الهناجر للفنون.

 

عرض ودارت الأيام 

 العرض بطولة الفنانة وفاء الحكيم، تأليف أمل فوزى، إخراج فادي فوكيه. 

وأكد المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، أن كافة العروض المشاركة فى المهرجان، بالإضافة إلى منصتى الحكواتى والشاشة، يستقبلون الجمهور مجانا على مسرح مركز الهناجر للفنون ومسرح ساحة الهناجر للفنون وسينما الهناجر ومسرح الغد. 

مونودراما ودارت الأيام 

من جانبها، أعربت الفنانة وفاء الحكيم بطلة مسرحية مونودراما "ودارت الأيام"، عن سعادتها بالمشاركة خلال يوم افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وقالت إن العرض له تركيبة خاصة جدا، وأتمنى أن ينال إعجاب جمهور المهرجان، مشيرة إلى أن المهرجان أثبت وجوده ويقدم قالب من أصعب قوالب التمثيل المسرحى.

 

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما 

 وتقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر".

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.

أيام القاهرة للمونودراما يكشف عروضه المسرحية ويقدم منصة "مونودراما الصعيد" (صور)

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يعلن أسماء عروض دورته السابعة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عرض ودارت الأيام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما مونودراما ودارت الأيام أيام القاهرة الدولي للمونودراما مركز الهناجر للفنون القاهرة الدولي للمونودراما الفنانة وفاء الحكيم

مواد متعلقة

أيام القاهرة للمونودراما يكشف عروضه المسرحية ويقدم منصة "مونودراما الصعيد" (صور)

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يعلن أسماء عروض دورته السابعة (صور)

الأكثر قراءة

تردد القنوات المفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

زلزال يضرب شرق سد النهضة بإثيوبيا

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

صيغ الاستعاذة من الشيطان وأحكام التلفظ بها في الصلاة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

رئيس إسكان النواب: إلغاء الاشتراطات البنائية تقضي على العشوائيات

منوعات

المزيد

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

أزمة حادة بين تركيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية تتدخل

الأطعمة المناسبة وطرق التعامل معها، كيفية تربية النسانيس في المنزل؟ (فيديو)

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغ الاستعاذة من الشيطان وأحكام التلفظ بها في الصلاة

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

المزيد
الجريدة الرسمية