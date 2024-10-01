الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سهر الصايغ: بيني وبين مصطفى شعبان دويتو قوي وانتظرونا في حكيم باشا (صور)

سهر الصايغ، فيتو
سهر الصايغ، فيتو

أعربت الفنانة سهر الصايغ عن سعادتها بتعاونها مع مصطفي شعبان للمرة الثالثة علي التوالي، مؤكدة أنها تشارك معه في مسلسل حكيم باشا.

وقالت سهر الصايغ: سعيدة جدا بالعمل مع مصطفى شعبان وهو يضيف لأي نجم معاه وهو نجم واعي وهنقدم معاه ديو قوي علي الشاشة وأهم حاجة بتهمني هي النص.

وأكدت سهر الصايغ. أنها لم تشارك في المداح لهذا العام مضيفة مسلسل المداح نجم لوحده.

 

مسلسل حكيم باشا لمصطفى شعبان 

يذكر أن مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي، سلوى عثمان وآخرين وتدور الأحداث في إطار صعيدي.

 

وشارك مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل المعلم، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وشارك فيه كل من سهر الصايغ، هاجر أحمد، انتصار، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله محمود، سلوى خطاب، أحمد بدير، عزت زين وآخرين.

 

سهر الصايغ الفنانة سهر الصايغ الفنان مصطفي شعبان الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

يارا قاسم تقع في غرام مصطفى شعبان بمسلسل حكيم باشا

الأكثر قراءة

بدء الهجوم الإيراني، إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل

التموين تكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب قبل نهاية 2024 (فيديو)

قبل التحول للنقدي، التموين تحدد الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

كرة اليد، يحيى الدرع يقود فيزبريم للفوز على برشلونة والتأهل لنهائي المونديال

تعديل بند سري لضرب دولة جديدة، إسرائيل تستغل الفرصة الذهبية لتحقيق هدف ثمين

آخر ترتيبات بعثة الأهلي للسفر إلى الإمارات لخوض كأس السوبر المصري

قصة تسمم 15 فتاة داخل المدينة التعليمية بأكتوبر (فيديوجراف)

جلسة منتظرة بين الخطيب ومحمد رمضان خلال ساعات ما السبب؟

منوعات

المزيد

علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء لإعادته للحياة في تركيا

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

السطر الأخير في قضية طالب الرحاب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يحذر من خطط الصهيونية لنشر الشذوذ الجنسي (فيديو)

شباب حول الرسول، أبو جندل بن سهيل “الطائع للرسول والصابر على العذاب”

المواضع التي يستحب فيها البسملة (بسم الله)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الحرس الثوري: صواريخنا جاءت ردا على مقتل نصرالله وهنية وقائد فيلق القدس في لبنان الحرس الثوري: إيران ستضرب إسرائيل مجددا إذا ردت على صواريخنا التليفزيون الإيراني يعلن ضرب أهداف داخل إسرائيل بصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية