سهر الصايغ: بيني وبين مصطفى شعبان دويتو قوي وانتظرونا في حكيم باشا (صور)

أعربت الفنانة سهر الصايغ عن سعادتها بتعاونها مع مصطفي شعبان للمرة الثالثة علي التوالي، مؤكدة أنها تشارك معه في مسلسل حكيم باشا.

وقالت سهر الصايغ: سعيدة جدا بالعمل مع مصطفى شعبان وهو يضيف لأي نجم معاه وهو نجم واعي وهنقدم معاه ديو قوي علي الشاشة وأهم حاجة بتهمني هي النص.

وأكدت سهر الصايغ. أنها لم تشارك في المداح لهذا العام مضيفة مسلسل المداح نجم لوحده.

مسلسل حكيم باشا لمصطفى شعبان

يذكر أن مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي، سلوى عثمان وآخرين وتدور الأحداث في إطار صعيدي.

وشارك مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل المعلم، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وشارك فيه كل من سهر الصايغ، هاجر أحمد، انتصار، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله محمود، سلوى خطاب، أحمد بدير، عزت زين وآخرين.