"أيام القاهرة للمونودراما" بالأوبرا يكرم إلهام شاهين وهاني رمزي وغنام غنام (صور)

كرم، مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة، مساء اليوم كل من الفنانة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي خلال حفل الافتتاح الذي أقيم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

المكرمون في مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

وكرم المهرجان أيضا كلا من الفنان الفلسطيني غنام غنام، والفنان العراقي جبار جودي، بالإضافة إلى لجان اختيار عروض المهرجان ولجان المسابقات المختلفة.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وتقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر".

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.