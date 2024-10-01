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ثقافة وفنون

بعد تكريمها بمهرجان المركز الكاثوليكي، مريم الجندي: كان نفسي أبويا يكون معايا (فيديو)

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

أعربت الفنانة الشابة مريم الجندي عن سعادتها بتكريمها اليوم الثلاثاء من مهرجان المركز الكاثوليكي.

وقالت مريم الجندي: “كان نفسي يكون أبويا موجود معايا علشان يشوف اللي وصلت له ودايما بحس إنه واحشني”.

وأضافت مريم، أنها سعيدة للغاية بمشاركة فيفي عبده في العتاولة 2 قائلة: “مبسوطة جدا بمشاركة فيفي عبده في العمل وأتمنى العمل يعجب الجمهور، ومكنتش مصدقة نفسي أني مثلت مع عتاولة الفن”.

 

 

تكريم سهر الصايغ

 

وكرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي، برئاسة الأب بطرس دانيال الفنانة سهر الصايغ على فيلمها القصير "لعل الله يراني" ضمن  حفل افتتاح مسابقة للأفلام القصيرة تحت عنوان "الفن من أجل الحياة" و"مهرجان جيلنا".

 

 

كما شهد المهرجان اعتذار كل من الفنان سيد رجب والفنان محمد سلام عن الحضور، كما تم  تكريم المصور السينمائي  مكرم سلامة والفنانة مريم الجندي ابنة الفنان محمود الجندي.

كما كرم المهرجان أيضا الفنانة ميران عبد الوارث على مجمل أعمالها وهي ابنة الفنان أحمد عبد الوارث وأهدت الفنانة ميران عبد الوراث.

 

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