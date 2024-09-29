أخبار الاقتصاد اليوم، البورصة المصرية تتخطى مستوى قياسيا، مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب يصل لـ 4128 جنيها،نجيب ساويرس يكشف تأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



البورصة المصرية تتخطى مستوى قياسيا

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، وربح رأس المال السوقي نحو 21 مليار جنيه، ليسجل 2.170 تريليون جنيه، باجمالى 115 ألف عملية في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024 .

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حركة التعاملات - فيتو

بالأرقام.. كواليس حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم

أرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% عند مستوى 32476 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% عند مستوى 38798 نقاط.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13667 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 7490 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 10660 نقطة.

وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.08% عند مستوى 3294 نقطة.

مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام يصل لـ 4128 جنيها بحركة التعاملات اليوم

مؤشر الذهب ، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب ختام تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024، بحركة تداولات البورصة المصرية، ليلامس جرام الذهب عيار 24 نحو 4128 جنيها للعرض ونحو 4090 جنيها للطلب.

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية.

وتنشر "فيتو" أسعار الذهب المنشورة على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4128 جنيها للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4090 جنيها للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا.

الاستثمار في الذهب بسوق المال المصري

ويحظى الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان ما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، لذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.

ارتباط سعر الأونصة عالميا بالأسعار محليا

ارتفع سعر الذهب المحلي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال التداولات ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2652 دولار للأونصة ليتخطى السعر المستوى 2600 دولار للأونصة.

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب محليا بالأسواق

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3600 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3085 جنيها للبيع.

نجيب ساويرس لـ "بلومبرج": الذهب فرصة استثمارية جيدة.. ويحذر من قنبلة موقوتة بالقطاع العقاري.. ويكشف تأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: إن الذهب لا يزال فرصة استثمارية جيدة، متوقعا استمرار أسعاره بالارتفاع، خاصة أن المعروض بدأ يتراجع في ظل زيادة معدلات الطلب.

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ساويرس: استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر والعالم لهذا السبب

وذكر ساويرس في مقابلة أجراها مع “ الشرق بلومبرج”، اليوم الأحد، على هامش اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن المعروض في مناجم الذهب بدأ في التراجع بعد 5 سنوات من الاستكشاف واستخراج المعادن، وذلك ما يدفع الأسعار الخاصة بالذهب نحو الارتفاع، متوقعا استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر والعالم، في ظل التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة

يمكن القول إن هناك ارتفاعا كبيرا فى أسعار الذهب وسط توقعات بـخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، حيث سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى على الإطلاق عند 2670.43 دولار للأونصة الأربعاء الماضي، بينما بلغت العقود الآجلة مستوى 2684.5 دولار للأونصة، كما ارتفع الذهب منذ بداية العام بنحو 29%، وسجل مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات في 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تيسير البنوك المركزية الكبرى السياسة النقدية والمخاوف الجيوسياسية.

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نجيب ساويرس يحذر من خطر الفقاعة العقارية فى مصر

وأضاف ساويرس فى لقائه مع "الشرق" على هامش اجتماع غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة اليوم الأحد: إن خطر الفقاعة العقارية في مصر موجود، كما حذر ساويرس، في ديسمبر الماضي، من وجود "قنبلة موقوتة" بقطاع العقارات في مصر، نظرا لارتفاع كلفة البناء، بسبب أزمة الدولار التي كان يشهدها الاقتصاد المصرى حينها، قبل أن تنفرج في مارس عندما تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

جدير بالذكر أنه أثرت التقلبات الاقتصادية التي شهدتها مصر على كبريات شركات التطوير العقاري التي لجأت إلى التحوط من ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وتسريع عمليات الإنشاء، فضلا عن رفع أسعار الوحدات كما اتجه عدد من المطورين للتوسع خارج مصر لضمان توفير العملة الصعبة لمشروعاتهم.

وتابع رجل الأعمال نجيب ساويرس: العملاء الذين اشتروا وحدات من مشروع أورا، ربحوا 3 أضعاف ما دفعوه في ثمن الوحدة الواحدة، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في مصر ارتفعت مع زيادات باقي السلع والخدمات، مشددًا على أن شراء العقارات من الاستثمارات الرابحة.

نجيب ساويرس - فيتو

ساويرس يكشف تأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر

وتابع ساويرس حديثه عن أسعار الفائدة: إذا استمرت أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، ستمثل تأثيرا سلبيا على المدى البعيد.

جدير بالذكر أنه بلغ العائد على الإيداع 27.25%، والإقراض 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري لليلة واحدة 27.75%، وكان البنك المركزي المصرى قد رفع، باجتماع استثنائي في مارس الماضى، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لكبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن

بزيادة 5 جنيهات، أسعار الطماطم في الأسواق اليوم الأحد 29/9/2024

سجلت أسعار الطماطم اليوم ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات في الأسواق، وهذا فيما يخص الطماطم البلدي، بينما تباينت أسعار الطماطم الأورجانيك أو العضوية في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت.

أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية:

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر الطماطم وفقًا للبوابة الحكومية

البداية مع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، الذي سجل سعر كيلو الطماطم ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

50 جنيهًا أعلى سعر للطماطم في الأسواق الشعبية وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 31.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 15 و20 جنيهًا.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم البلدي تسجل 53 جنيهًا في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي ما بين 43 إلى 53 جنيهًا، بزيادة تقدر بـ 8 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم الشيري والاورجانيك في السلاسل الغذائية

وسجل سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه للكيلو، بلغ سعر طماطم مافا وزن كيلو نحو 70 جنيهًا للكيلو، بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

بينما بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا، فيما بلغ سعر الطماطم بلدي أورجانيك نحو 65 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 75 جنيهًا للكيلو.

وزير الاستثمار يتوجه إلى باريس لعقد لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات

يتوجه المهندس حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في ثاني جولاته الأوروبية.

تتضمن الزيارة عقد لقاءات رسمية مع ممثلي كبرى الشركات الفرنسية ومجتمع الأعمال الفرنسي، وكذا اجتماعات مع أهم المستثمرين الفرنسيين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر خاصة بقطاعات الطاقة، وصناعة السيارات، والبنية التحتية، وكبرى صناديق التمويل والبنوك.

وسيتم عقد سلسلة من الاجتماعات ينظمها مكتب التمثيل التجاري في فرنسا برئاسة وزير مفوض تجاري سيد فؤاد بإشراف الوزير المفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات الفرنسية القائمة في مصر وتعزيز قدراتها الاستثمارية التوسعية، وكذا جذب تدفقات استثمارية فرنسية جديدة بالسوق المصري.

كما تتضمن الزيارة مشاركة الوزير في عدد من الفعاليات المنظمة من قبل هيئة تنمية الأعمال الفرنسية خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2024.