البورصة المصرية، هبوط هامشى لـ EGX30 , و111 ألف عملية تداول اليوم

البورصة المصرية، تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسة اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024، حيث شهدت تعاملات جلسة اليوم تذبذبات قوية وهبوطا هامشيا للمؤشر الرئيسي ايجي إكس 30، ليلامس المؤشر الثلاثينى المستوى 31230.56 نقطة وينفذ حوالى 111 ألف عملية تداول، بختام تعاملات اليوم .

حركة تعاملات - فيتو

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات البورصة المصرية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

سبأ الدولية.

القاهرة للخدمات التعليمية.

الاسكندرية للخدمات التعليمية.

عبور لاند.

العربية للادوية الصناعية.

الاسهم الاكثر ارتفاعا وانخفاضا - فيتو

الأسهم الأكثر انخفاضًا

مرسيليا.

مصر للأسواق الحرة.

الأهرام للطباعة.

كونتكت.

العامة لاستصلاح الاراضي.

حركة تداولات ختام جلسة اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07 % ليغلق عند مستوى 31.229.56 نقطة.

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08 % ليغلق عند مستوى 7.426.678 نقطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12 % ليغلق عند مستوى 10.576.50 نقطة.

صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.28 % ليغلق عند مستوى 3.058.99 نقطة.