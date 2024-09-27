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اقتصاد

الشيري مافا بـ 472 جنيهًا، تعرف على أسعار الطماطم بالأسواق اليوم الجمعة

أسعار الطماطم اليوم
أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

تباينت أسعار الطماطم اليوم ما بين استقرارها في سوق الجملة، وانخفاض سعرها في الأسواق الشعبية، مقابل تسجيلها ارتفاعًا جديد في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، هذا فيما يخص الطماطم البلدي.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم الشيري مافا تسجل 472 جنيهًا للكيلو

أما الطماطم الكريزية أو الشيري، فسجلت ارتفاعات كبيرة في الأسواق ليصل سعر طماطم شيري مافا إلى 472 جنيهًا للكيلو، فيما استقرت أسعار الطماطم الأورجانيك.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية: 

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

5 جنيهات انخفاضًا في سعر الطماطم وفقًا للبوابة الحكومية

البداية مع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، الذي سجل سعر كيلو الطماطم انخفاضًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

40 جنيهًا أعلى سعر للطماطم في الأسواق الشعبية وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 26.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 15 و20 جنيهًا.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم البلدي تسجل 53 جنيهًا في السلاسل الغذائية

 وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي ما بين 43 إلى 53 جنيهًا، بزيادة تقدر بـ 8 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم الشيري في السلاسل الغذائية

 وسجل سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه للكيلو، وبلغ سعر طماطم شيري مافا وزن 250 جرامًا نحو 118 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو طماطم شيري مافا نحو 472 جنيهًا.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم أورجانيك في الأسواق

وعن أسعار الطماطم الأورجانيك أو العضوية في الأسواق؛ بلغ سعر طماطم مافا نحو 70 جنيهًا للكيلو، بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الطماطم بلدي أورجانيك نحو 65 جنيهًا للكيلو، بلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 75 جنيهًا للكيلو.

بينما بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا. 

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