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اقتصاد

نجيب ساويرس يكشف طرق ضخ الدولارات لـ مصر(فيديو)

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن "هناك نية لدى الحكومة للتخارج من الأنشطة التجارية ولكن حتى الآن لم نرَ هذا التخارج بشكل واقعي، لذلك نرجو أن يكون هناك تقدم في هذا الملف وطرح شركات قطاع عام عديدة للقطاع الخاص وعرضها في البورصة والاستثمار المصري والأجنبي لإثبات المصداقية".

 

نجيب ساويرس يكشف رأيه في الحكومة الجديدة

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لـ"العربية بيزنس": "الحكومة الجديدة جاية بروح جديدة وشباب متعلم والمجموعة الاقتصادية أصبحت قوية جدا ومتناسقة مع البنك المركزي ونرجو أن نرى منها الجديد والصورة مبشرة بالخير ولكن يجب الإسراع في عملية التخارج والتخلص من بقايا الفكر الاشتراكي الذي لا يزال يحوم حولنا".

 

نجيب ساويرس يتحدث عن الفرص الاستثمارية في مصر

وبسؤاله هل لديكم أي فرص استثمارية في مصر بالوقت الحالي، علق ساويرس:"الفرص كثيرة جدا خاصة في القطاع العقاري والحكومة تفكر في طرح رأس بناس ومناطق جديدة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر وأراضي كثيرة ومناطق بالصحراء الشرقية والغربية".
 

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كيفية زيادة الدولارات في السوق

وأكد:"الفرص الاستثمارية في مصر مرتفعة جدا ويتبقى التسريع بعجلة الخصخصة حتى يقدم مستثمرين عالميين كتير جدا وضخ دولارات في السوق اللي بيعاني من نقص العملة وبالتالي يحصل ارتفاع لسعر وقيمة الجنيه أمام الدولار".


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