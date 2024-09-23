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اقتصاد

أول تعليق من نجيب ساويرس على أزمة الفقاعة العقارية (فيديو)

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن رأيه في الجدل المثار بشأن وجود فقاعة عقارية بالقطاع العقاري في مصر.

 

خطورة الفقاعة العقارية يوضحها نجيب ساويرس

وقال نجيب ساويرس خلال تصريحات "للعربية بيزنس": "هناك خطورة في القطاع العقارى ناتجة عن سعر الفائدة المرتفع الذي وصل إلى 30%".

مشكلة سعر الفائدة المرتفع

وأوضح: أن المطور العقاري في ضوء سعر الفائدة الـ30% يضطر إلى حساب سعر التكلفة، وبالتالي أسعار العقارات تتضاعف عما كان منذ عامين أو 3 أعوام.

 

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السبب وراء ارتفاع أسعار العقارات

ولفت ساويرس: إلى أن هناك مشكلة في ارتفاع أسعار العقارات لها علاقة بطلب المقاولون زيادة الأسعار خلال التنفيذ وهو ما يزيد تكلفة البناء، الأمر الذي يجعل هناك خطورة على المطور العقاري أثناء عملية البيع خاصة مع وجود تسهيلات في السداد تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات، والخطورة على المطور العقاري تزداد في ظل عدم وجود ضمان على سعر الدولار أو سعر الفائدة سواء صعودا أو هبوطا.


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