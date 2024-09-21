توقفوا عن الشراء، خبير اقتصادي يوجه رسالة تحذير للمستثمرين في الذهب

وجه هاني توفيق الخبير الاقتصادي رسالة للمستثمرين في الذهب، نصحهم فيها بالتوقف عن الشراء، لحين استقرار سعر الأوقية فوق 2600 دولار عدة أيام.

نصائح للمستثمرين في الذهب

وقال هاني توفيق في نصيحته التي وجهها للـمستثمرين في الذهب: "للمستثمرين فى الذهب: نوصى بالتوقف عن الشراء إلى حين تأكيد سعر الـ ٢٦٠٠ دولار للأوقية، وثبوته فوقها لعدة أيام".



يذكر أن أسعار الذهب، عالميًا، شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، حيث ارتفع سعر أوقية الذهب ليكسر حاجز 2600 دولارًا ووصل لسعر 2622 دولارًا للأوقية، لأول مرة في تاريخ المعدن الأصفر، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة 50 نقطة.

وتخطت الاونصة سعر 2622 دولارًا، أمس الجمعة، وذلك مع نهاية الأسبوع، حيث ينتظر افتتاح البورصة يوم الاثنين، ويعتقد البعض أن الذهب سيواصل الارتفاع ويتخطي حاجز 2630 دولارًا للأوقية.

خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ينعش الذهب



وأكد الخبراء الاقتصاديون أن خفض البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة، لأول مرة منذ 4 سنوات، أي بمعدل أكثر من المتوقع، كان السبب في ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا، وسيكون له تأثير إيجابي على أسعار الذهب والذي تخطى سعره 2600 دولار للأوقية.

ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا، فيتو



ويتوقع الخبراء أن يصل سعر الذهب لنحو 3 آلاف دولارًا للأوقية، في عام 2025، وذلك وفقا للمؤشرات العالمية، بالتزامن مع استمرار اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة، الأمر الذي يعزز من جاذبية المستثمرين، لتحويل ودائعهم الدولارية بالبنوك لشراء سبائك الذهب.

