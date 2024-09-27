متى تنخفض أسعار الطماطم لـ 10 جنيهات؟ نقيب الفلاحين يجيب

أسعار الطماطم، كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، موعد انخفاض أسعار الطماطم بعد ارتفاعها الجنوني في الأسواق ووصول الكيلو إلى 50 جنيهًا.

العروة الشتوية في الطماطم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أسعار الطماطم ستستمر في الزيادة الي منتصف نوفمبر المقبل حتى ظهور العروة الشتوية.



انخفاض أسعار الطماطم

وأكد نقيب الفلاحين، أن سعر كيلو الطماطم سينخفض لـ10 جنيهات خلال شهر نوفمبر المقبل.