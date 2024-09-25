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أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على قرار عودة بطرس غالي، وزير المالية في عهد الرئيس مبارك، من الخارج للمشاركة في إدارة الاقتصاد المصري  بقرار جمهوري.

 

تعليق ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي


وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس في أول تعليق له على مشاركة يوسف بطرس غالي في إدارة اقتصاد مصر: "قرار صائب يوسف ضليع في الاقتصاد ونحن في أزمة… ممكن يساعد جدًا".


يذكر أنه قد صدر قرار جمهوري رقم 222 لسنة 2024، بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، حيث يشارك في التشكيل الجديد للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية كل من الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منصب المنسق العام للمجلس، كما يضم المجلس في عضويته كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر.

 

إعادة التشكيل الجديد للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية


وأعاد التشكيل الجديد للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إلى الذاكرة الاختصاصات الأساسية التي يركز عليها المجلس منذ تأسيسه، حيث أسس لأول مرة قبل أكثر من 9 سنوات، وتحديدًا في مارس 2015، لمناقشة السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة لمصر.

يوسف بطرس غالي، فيتو


وتضمن التشكيل الجديد، الذي أعيد تشكيله، مؤخرًا، بقرار جمهوري  عددا من الكوادر الاقتصادية والوزراء السابقين لتولي مهام إدارة المجلس خلال الفترة المقبلة، لإيجاد الحلول الاقتصادية المناسبة للأزمات التي تعاني منها البلاد، لدعم القدرة الإنتاجية، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل وفقا للأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المصري وتوفير مستلزمات الإنتاج.
ويأتي قرار إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى العديد من الكوادر وأصحاب الكفاءات، للعمل على إيجاد أفكار وتوصيات تساهم في الخروج من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ودراسة سبل القضاء على أي معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي.
 

يوسف بطرس غالي مجددا!

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