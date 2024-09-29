بعد حديثه عن إسرائيل بالأمم المتحدة، ساويرس يوجه رسالة لوزير خارجية الأردن

وجه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي أكد في رسالته عبر الأمم المتحدة أن إسرائيل لا تريد السلام، وأنها تريد إشعال الحرب في المنطقة، مؤكدًا أن الدول العربية تضمن أمن إسرائيل في حالة إنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي العربية الفلسطينية.

رسالة ساويرس لرئيس وزراء الأردن

وعبر المهندس نجيب ساويرس، عن موافقته للرسالة التي وجهها وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، عبر الأمم المتحدة، للاحتلال الإسرائيلي، فقال: "أحسنت القول".



وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي قد قال، في رسالته للكيان الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة، أن "إسرائيل تقول إنها محاطة بالعالم العربي لتدميرها، ونحن هناك كدول عربية مسلمة، نقول جميعًا أننا نضمن أمن إسرائيل، إذا أنهت إسرائيل احتلالها لفلسطين وسمحت بإقامة دولة فلسطين."

وحمل أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانه على لبنان، مؤكدًا أنه يشن حرب بطريقة "وحشية" دون أي رادع قانوني أو إنساني.

الصفدي: نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان ضد لبنان

وقال أيمن الصفدي في رسالته التي وجهها للاحتلال الإسرائيلي، عبر منصه "أكس": "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان الذي تشنه وحشيًا من دون أي رادع قانوني أو إنساني، في الوقت الذي تواصل فيه عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية".

وأكد أيمن الصفدي إدانته لعدوان إسرائيل على جنوب لبنان، فقال: "ندين عدوانها على لبنان وخرقها سيادته، وقصفها عاصمته، وقتلها مواطنيه، وتهديدها أمنه واستقراره".

كما أكد الصفدي وقوف الأردن مع لبنان ومع سيادته وأمنه واستقراره وتماسكه وسلمه.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "إن الحرب الإسرائيلية على غزة تستهدف "محو الوجود الفلسطيني"، وذلك خلال كلمته في أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، حول الشرق الأوسط، على هامش أعمال الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الصفدي: حرب إسرائيل على غزة وحشية

وأكد الصفدي أن "حرب إسرائيل على غزة تَبدو وحشية وتدعو للكراهية، وهي حرب تطهير عرقي، تستهدف محو الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية".

وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، فيتو



وأوضح الصفدي أن "الحكومة الإسرائيلية لم تقتل الأطفال الفلسطينيين وتدمر بيوتهم وتحرمهم غذائهم ودوائهم وأملهم فقط، بل شيطنتهم ونزعت عنهم إنسانيتهم".

وقال الصفدي إن: "أن الحكومة الإسرائيلية تكذب على شعبها حين تدعي أنه محاط بمن يريد دماره"، مؤكدا أن الاحتلال رفض السلام واختار الحرب.

وتابع الصفدي: "لن نسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي إلى وطننا".