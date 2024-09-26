كيلو الشيري وصل 200 جنيه، نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار الطماطم

اسعار الطماطم، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن سعر كيلو الطماطم في السوق حاليا لا يزيد على 50 جنيها ولكن هناك الطماطم الشيري التي تشبه حبة الكريز يصل سعرها لـ 200 جنيها.

استهلاك مصر من الطماطم سنويا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: نستهلك 5 ملايين طن طماطم سنويا ونزرع 500 ألف فدان سنويا.

السبب وراء ارتفاع اسعار الطماطم

وأوضح أن الارتفاع الكبير في اسعار الطماطم يرجع السبب فيه إلى تراجع المساحة المنزرعة من المحصول بسبب زيادة التكلفة على المزارعين الي جانب تراجع الإنتاجية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

تكلفة كيلو الطماطم وأرباح المزارعين

وأكد أنه وفقا للأسعار الحالية للطماطم فإن الفلاح حال باع محصول فدان واحد يمكنه أن يحصل على ربح منه يقدر بنصف مليون جنيها، حيث إن تكلفة الكيلو الواحد يصل إلى 5 جنيهات فقط، معقبا: مع تراجع المعروض ترتفع الأسعار وهو ما نشهده حاليا.