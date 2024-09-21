السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب، صباح اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 بنحو 15 جنيها بالأسواق المحلية .

وجاءت أسعار الذهب، وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4045 جنيها للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 1

 

الذهب

 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3540 جنيها للبيع.

  • يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 18

 

الذهب

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3030 جنيها للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

اقرأ التالي: ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

 

 

الذهب

 

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2360 جنيه للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

 

 

الذهب

 

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2022 جنيه للبيع.

 

الذهب

 

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1517 جنيها للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجنيه الذهب بكام الان فى مصر عاجل سعر جرام الذهب اليوم السبت اسعار الذهب اليوم فى مصر مباشر سعر جرام الذهب اليوم السبت 21 سبتمبر2024 الذهب بكام اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 سعر جرام الذهب اليوم فى محلات الصاغة الجنيه الذهب بكام الان فى مصر سعر شبكة الذهب 10 جرام الذهب بكام اليوم عاجل الدهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 14

مواد متعلقة

تراجع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

البورصة المصرية، مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب يقترب من 4000 جنيه للجرام

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي أمام الجنيه اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

بعد اعتداء ابنه على طفل، حقيقة تصالح محمد رمضان مع أسرة الضحية

أسعار اللحوم الكندوز تواصل الارتفاع بالأسواق

هالاند يتصدر، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الخامسة

البوري يسجل 140 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح

3 خطوات لحماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار

«الصحة»: التأمين الطبي للمنشآت التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد

25 صورة ترصد انطلاق العام الدراسي الجديد وسط حضور مرتفع

ads

منوعات

المزيد

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

الأمم المتحدة: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

دعاء بداية العام الدراسي، أذكار لا تفوتها من الكتاب والسنة لطلب النجاح والتوفيق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية