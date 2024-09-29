نجيب ساويرس: السينما تعبر عن المعاناة الإنسانية ونسعى للتجرد من السياسة (صور)

أكد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أن مهرجان الجونة السينمائي منذ البداية قرر اتخاذ زاوية السينما باعتبارها أهم زاوية للتعبير عن المعاناة الإنسانية، قائلا: "تعبر السينما عن المعاناة الإنسانية اللي حوالينا وهي بتوصل المعاناة بطريقة محايدة".

مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

المهندس نجيب ساويرس

وتابع نجيب ساويرس: "نسعى للتجرد من السياسة وننظر للإنسانية.. عايزين المهرجان يكون كدا والفن ممكن يستمر.. وإن شاء الله يبقى مهرجان الجونة هذا العام ناجح وسعيد".

وأردف قائلا: "إن وصولنا إلى الدورة السابعة، هو دليل على ترسيخ المكانة التي وصل إليها مهرجان الجونة، بنفس المواصفات العالمية التي تم على أساسها إطلاقه، لتأكيد الدور الحيوي الذي يلعبه في الحياة الثقافية عمومًا ودعم صناعة السينما خصوصًا، سواء في مصر أو في الوطن العربي".

وأضاف: "كل عام يتجدد اللقاء في المهرجان، ومع ما يعيشه العالم من صراعات لا تنتهي، وكجزء من المسؤولية المجتمعية للجونة، يتجدد شعار (سينما من أجل الإنسانية) الذي حرصنا عليه منذ الدورة الأولى، لزيادة الوعي بالقضايا الإنسانية، فالسينما كانت ولا تزال قادرة على تحسين حياة الناس، ومن خلالها نتجاوز كل هذه المآسي التي تحيط بنا".

وأضاف "ساويرس" مازحا خلال المؤتمر الصحفي: "بحب السينما جدا وبتفرج على فيلمين في اليوم قبل ما انام".

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.