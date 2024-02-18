الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

بكام وصل جرام الذهب المعلن بالبورصة المصرية مساء اليوم 18- 2- 2024

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب فى البورصة المصرية، استقر مؤشر الذهب في البورصة المصرية، بحركة التداولات، حيث سجل السعر المنشور على موقع البورصة المصرية لـ جرام الذهب عيار 24 نحو 4238.19 جنيه للعرض، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4128.26 جنيه للطلب. 


 

مؤشر الذهب فى البورصة، فيتو 

 

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بتعاملات اليوم داخل موقع البورصة المصرية

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4128.26 جنيه للطلب. 

كما سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4238.19 جنيه للعرض. 

Advertisements

 

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية  من هنــــــــــــــا 

 

الذهب، فيتو 

 

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالا أكثر جاذبية، بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل  التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب. 

 

هل يمكن الاستثمار فى الجنيه الذهب؟

يعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ87.5% والبقية من النحاس، وبوزن 8 جرامات وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارا، مع توفر أوزان أخرى بالسوق المحلي مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط. 

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

 

الجنيه الذهب، فيتو 

 

توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن الأصفر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعر جرام الذهب اليوم الاحد اسعارالذهب الان فى مصر سعر جرام الذهب الان فى مصر سعر جرام الذهب اسعار الذهب عيار 21 اسعار الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 بكام الذهب اليوم فى مصر عيار 21 الذهب بكام النهارده فى مصر سعر جرام الذهب اليوم في مصر الذهب بكام اليوم اخر تحديث مؤشر الذهب فى البورصة

مواد متعلقة

انخفاض أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 18-2-2024

ارتفاع مؤشر الدولار عالميا بحركة التداولات، وصل إلى هذا المستوى

التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 15 فبراير 2024

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يزور نجاة الصغيرة في منزلها ويكشف عن مفاجأة

بعد كهربا، موديست يطلب الرحيل لفرنسا قبل مواجهة ميدياما الغاني

بحضور تركي آل الشيخ، آمال ماهر تشارك أولى حفلات الليالي السعودية المصرية

مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي وسر فشل زيجاتها (فيديو)

"أنا أعمل اللي عايزاه"، شيرين عبد الوهاب تحرج أحد المنظمين بحفلات الليالي المصرية السعودية

وزير الصحة يشهد فعاليات قرعة بعثة الحج الطبية لعام 2024

هتوفروا منين الدولار لاستيراد السلع الأساسية، الحكومة ترد(فيديو)

رغم القطيعة، تفاعل قوي لعمرو دياب على فقرة شيرين بحفل ليال سعودية مصرية (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

استهدف تغيير مسارها، طائرة إسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني

أفغانستان تحظر تصوير الكائنات الحية

مكون من النبات واللحوم، ابتكار أرز وردي اللون في كوريا الجنوبية

اكتشاف حفريات في المغرب تساعد في بناء فرضيات حول الديناصورات خلال العصر الطباشيري

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 18-2-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

سعر النحاس في السوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19- 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أدعية لنصرة فلسطين في ليلة النصف من شعبان ويوم تحويل القبلة

المزيد
الجريدة الرسمية