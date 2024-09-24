ما أسباب الفجوة بين أسعار الطماطم بسوق الجملة وأسواق التجزئة؟ تجار يجيبون.. نقيب الفلاحين يوضح موعد انخفاض السعر

رغم استقرار أسعار الطماطم في أسواق الجملة، لتتراوح ما بين 15 جنيهًا و25 جنيهًا، إلا أن سعر كيلو الطماطم قفز في أسواق التجزئة ليصل لـ 44 جنيهًا، ليتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب الفجوة السعرية بين سعر الطماطم في سوق الجملة والتجزئة.

للإجابة عن هذا السؤال نستعرض في البداية أسعار الطماطم في الأسواق، ثم نستعرض أراء التجار عن أسباب ارتفاع سعر الطماطم في بعض المناطق مقارنة بسعرها في أسواق التجزئة؛ في السطور الآتية:

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور

تتراوح أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة ما بين 15 و25 جنيهًا.

سعر الطماطم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية

وفي أسواق التجزئة ووفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، ارتفع سعر كيلو الطماطم بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الطماطم نحو 31 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي ما بين 37 إلى 44 جنيهًا، وتراوح سعر طماطم بلدي فاخرة معبأة نحو 50 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو طماطم شيري نحو 200 جنيه.

أسعار الطماطم الأورجانيك في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

فيما بلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 75 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

ماهي أسباب الفجوة بين أسعار الطماطم في سوق الجملة وأسواق التجزئة؟

ولإجابة عن السؤال بشأن ماهي أسباب الفجوة بين أسعار الطماطم في سوق الجملة وأسواق التجزئة؛ أجرت «فيتو» جولة ميدانية في عدد من أسواق التجزئة في محافظتي القاهرة والجيزة لسؤال البائعين والتجار عن الأسباب.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الطماطم في سوق بشتيل البلد بالجيزة

فعلى سبيل المثال؛ أحد أسواق منطقة «بشتيل البلد» في محافظة الجيزة؛ يباع كيلو الطماطم بسعر 30 جنيهًا وهذا سعر الطازجة، وهناك أسعار أقل من ذلك للطماطم غير الطازجة.

أسعار الطماطم في أسواق القاهرة

أما في أحد الأسواق الشعبية في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة؛ يباع سعر كيلو الطماطم بـ 35 جنيهًا، وفي أحد أسواق التجزئة بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر تتراوح أسعار الطماطم ما بين 37 و42 جنيهًا، وذلك بخلاف الأسعار في السلاسل الغذائية.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

أجرة النقل وقلة المعروض أهم أسباب الفجوة بين سعري الجملة والتجزئة

وأرجع التجار في هذه الأسواق أسباب الفجوة بين أسعار الطماطم في سوق الجملة والتجزئة؛ إلى ارتفاع سعر أجرة النقل بين أسواق التجزئة والجملة، خاصة وأنه مع قلة المعروض من الطماطم فإن سعر كيلو الطماطم يصل لـ 25 جنيهًا في سوق الجملة، وهناك بائعون يشترون كميات قليلة خوفًا من عدم بيعها، لذلك يكتفي بشراء «قفص أو اثنين طماطم».

ارتفاع أسعار أجرة النقل أثر في زيادة الفجوة بين سعري الجملة والتجزئة

وأضافوا: أن ارتفاع أسعار أجرة المواصلات والنقل وحساب المسافة بين سوقي التجزئة والجملة؛ أصبح من تكلفة بيع الطماطم، لكن التجار في المناطق الشعبية يحصلون على هامش ربح بسيط مع الارتفاع المبالغ فيه في سعر الطماطم لأول مرة، لكن ارتفاع أسعار أجرة النقل أثر في زيادة الفجوة بين سعري الجملة والتجزئة.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

قرب الأسواق من المحافظات المنتجة للطماطم يؤثر على السعر

وتابعوا: يضاف إلى ذلك هناك أسواق شعبية قريبة من المحافظات المنتجة للطماطم، ويقوم التجار بنقل الطماطم عبر «عربيات الكارو أو تروسيكلاتهم الخاصة» ولذلك نجد أن سعر الطماطم في هذه الأسواق يفرق 5 جنيهات عن سعر الجملة.

سعر عداية الطماطم تجاوز الـ 500 جنيه

ومن جانبه؛ أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، ارتفاع أسعار الطماطم تسليم الحقول، موضحًا أن سعر عداية الطماطم التي تزن 25 كيلو يتجاوز 500 جنيه، أي أن سعر كيلو الطماطم يصل لـ 20 جنيهًا تسليم الحقل.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

ربح يصل لـ 500 ألف جنيه من بيع إنتاجية فدان طماطم

وأشار «أبوصدام» إلى أن متوسط إنتاج فدان الطماطم يتجاوز 20 طنًا، وأن مع الأسعار الحالية فإن ذلك يحقق ربحًا مرضيًا لمزارعي الطماطم يقدر بـ 500 ألف جنيه في الفدان الواحد؛ وذلك في حالة بيع كل المحصول بالأسعار الحالية.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية

وعن أسباب ارتفاع سعر الطماطم بالأسواق؛ أوضح أن الارتفاع غير المسبوق في سعر الطماطم كان متوقعًا لدة أسباب، على رأسها قلة المساحة المنزرعة من الطماطم بعد خسائر الفلاحين المتتالية في العروات السابقة.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

ارتفاع تكلفة الزراعة أثر سلبًا على المساحات المنزرعة طماطم

وأضاف أن ارتفاع تكلفة الزراعة تسبب في جعل الكثير من مزارعي الطماطم يقللون من مساحات زراعتهم منها لصالح محاصيل أخرى.

درجات الحرارة وفاصل العروات سببًا في ارتفاع سعر الطماطم

وتابع: أن إنتاجية الطماطم تأثرت سلبا بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة، كما يضاف إلى ذلك أننا في فترة «فاصل عروات».

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

متى تنخفض أسعار الطماطم لمعدلاتها السعرية المعتدلة؟

وتوقع «أبوصدام» أن تنخفض أسعار الطماطم مع زيادة المعروض منها خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.