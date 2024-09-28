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اقتصاد

«الخطيب» يشهد توقيع مذكرة بين "جمعية الاستثمار المباشر" و"الوكالة الأمريكية للتنمية"

جانب من اللقاء ؛
جانب من اللقاء ؛ فيتو

شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEAVC)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لدعم كفاءة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر. 

 وقع على مذكرة التفاهم  أيمن سليمان رئيس الجمعية، و شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وممثلين منها عن قطاع الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز كفاءة وقدرة مستثمري الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، كما تستهدف إنشاء نظام بيئي أكثر ملاءمة للاستثمار وبيئة مواتية.

 

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه شركة  DAI بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEAVC، بتطوير خطة استراتيجية جديدة لتوجيه أهداف الجمعية على المدى الطويل؛ وبالتالي المساهمة بشكل إيجابي في زيادة كفاءة ونمو بيئة الاستثمار المصرية، كما ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وEPEAVC على بناء قدرات الموظفين في مجال رأس المال المخاطر والاستثمار الملائكى وتطوير أجندة إصلاح السياسات لصناعة رأس المال المخاطر وبيئة الاستثمار المصرية، ويشمل ذلك بناء القدرات في المجالات الاستراتيجية، وتحديد أفضل الممارسات لكي تستمر EPEAVC كفاعل رئيسي ومؤثر في تشكيل بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر.

 

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ورأس المال المخاطر في مصر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

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