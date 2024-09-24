أخبار الحوادث اليوم: ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها».. إخلاء سبيل إسلام بحيري بكفالة 20 ألف جنيه.. وتفاصيل قصة خيانة المرج

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، حملة أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شرطة الفيوم.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مسجل خطر للتنقيب عن الآثار داخل منزل في محافظة قنا.

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على التيك توكر المسمى بـ “ وحش الكون وبناتها” بالإسكندرية.

أمرت نيابة مصر القديمة، بإخلاء سبيل إسلام بحيري وصرفه من النيابة عقب دفع كفالة 20 ألف جنيه في خزينة النيابة.

تعرض فيتو في بث مباشر كواليس ما حدث في جلسة النطق بالحكم على 35 متهما في قضية قطار طوخ الذي راح ضحيته 25 شخصا وأصيب 152 آخرين.

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند “آه الشارع اللي وراه”، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل.

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، إجراء غلق كلي لـ محور الميثاق بالاتجاهين لتنفيذ مشروع كوبري سيارات بمحور تحيا مصر.

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة 14 متهما بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 500 ألف جنيه، وبراءة اثنين مما أسند إليهما في تهريب المهاجرين إلى أمريكا.



عامل متهم بقتل زوجته وصديقه في المرج: صاحب عمري نهش في شرفي وخاني

أدلى عامل متهم بقتل زوجته وعشيقها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.



كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها باستغلال ابنتيها وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى تيك توكر "وحش الكون".

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