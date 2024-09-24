الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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أخبار الحوادث اليوم: ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها».. إخلاء سبيل إسلام بحيري بكفالة 20 ألف جنيه.. وتفاصيل قصة خيانة المرج

قوات الشرطة
قوات الشرطة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

حملة أمنية على حائزي ومتجري المواد المخدرة في الفيوم

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، حملة أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شرطة الفيوم.

 

ضبط مسجل خطر بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بقنا

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مسجل خطر للتنقيب عن الآثار داخل منزل في محافظة قنا. 

 

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على التيك توكر المسمى بـ “ وحش الكون وبناتها” بالإسكندرية.

 

إخلاء سبيل إسلام بحيري بكفالة 20 ألف جنيه

أمرت نيابة مصر القديمة، بإخلاء سبيل إسلام بحيري وصرفه من النيابة عقب دفع كفالة 20 ألف جنيه في خزينة النيابة.

 

كواليس جلسة النطق بالحكم على 35 متهما في قضية قطار طوخ (فيديو)

 

تعرض فيتو في بث مباشر كواليس ما حدث في جلسة النطق بالحكم على 35 متهما في قضية قطار طوخ الذي راح ضحيته 25 شخصا وأصيب 152 آخرين.

 

تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية لـ8 أكتوبر

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند “آه الشارع اللي وراه”، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح  والمشاهدات إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل.

غلق كلي لمحور الميثاق بالاتجاهين لتنفيذ مشروع كوبري تحيا مصر

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، إجراء غلق كلي لـ محور الميثاق بالاتجاهين لتنفيذ مشروع كوبري سيارات بمحور تحيا مصر.

حيثيات الحكم بالسجن 3 سنوات لـ14 متهما بتهريب المهاجرين إلى أمريكا

 أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة 14 متهما بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 500 ألف جنيه، وبراءة اثنين مما أسند إليهما في تهريب المهاجرين إلى أمريكا.  

عامل متهم بقتل زوجته وصديقه في المرج: صاحب عمري نهش في شرفي وخاني

 أدلى عامل متهم بقتل زوجته وعشيقها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

بحوزتهم عملات أجنبية، الأمن يكشف تفاصيل ضبط التيك توكر "وحش الكون" وابنتيها


كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها باستغلال ابنتيها وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى تيك توكر "وحش الكون". 

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