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حوادث

بحوزتهم عملات أجنبية، الأمن يكشف تفاصيل ضبط التيك توكر "وحش الكون" وابنتيها

أجهزة الأمن، فيتو
أجهزة الأمن، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها باستغلال ابنتيها وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى تيك توكر "وحش الكون". 

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي (تيك توك – إنستجرام – يوتيوب) بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية. 

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول  بالإسكندرية، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل وآثار تؤكد نشاطهم" – أدوات التصوير).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. 

 

 

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