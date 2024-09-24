الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط مسجل خطر بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بقنا

ضبط مسجل خطر للتنقيب
ضبط مسجل خطر للتنقيب عن الآثار داخل منزل بقنا

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مسجل خطر للتنقيب عن الآثار داخل منزل في محافظة قنا. 

 

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كانت أجهزة وزارة الداخلية، تابعت ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إستغاثة أهالى إحدى القرى بمركز نقادة بقنا بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بجوار منازلهم مما يعرضها لخطر الإنهيار. 

 

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على الحفر وتبين أن (له معلومات جنائية، كما تبين وجود آثار حفر قديم داخل محل سكنه بدائرة المركز، وكذا وجود الأدوات المستخدمة فى الحفر.

 

وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع  عن الآثار داخل المنزل وقيامه بردمها بعد علم الجيران بها.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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