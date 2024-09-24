كواليس جلسة النطق بالحكم على 35 متهما في قضية قطار طوخ (فيديو)

تعرض فيتو في بث مباشر كواليس ما حدث في جلسة النطق بالحكم على 35 متهما في قضية قطار طوخ الذي راح ضحيته 25 شخصا وأصيب 152 آخرين وذلك عبر الرابط https://www.vetogate.com/5245214

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة في قضية حادث قطار طوخ، غيابيًا بمعاقبة سائق قطار طوخ ومساعده وهما المتهمين عبد السلام محمد صبري إبراهيم ووليد عبد الستار نصر مسعود بالسجن المؤبد عما أسند إليهما، وألزمت كل منهما بسداد غرامة قدرها 20 ألف جنيه، ورد مبلغ 9 ملايين و414 ألف و394 جنيها، وذلك بالتضامن فيما بينهما ووقفهم عن العمل لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهمين عادل سيد عبد الحميد، وسعد محمد سيد، ويوسف حسن أحمد حسن، وبمعاقبة كريم سعيد أحمد طعيمة بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه.

ومعاقبة كل من: جمال عبد الحكيم عبد الله مبروك، ومحمد أمين عبد الغني إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة محمد أمين عبد الغني إبراهيم بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 10 ألاف جنيه.

كما حكمت حضوريا ببراءة 22 متهمَا بالقضية، وكذلك براءة 4 متهمين غيابيا بذات القضية

قضية حادث قطار طوخ

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11222 لسنة ٢٠٢٣، والمقيدة رقم 1463 لسنة 2023 كلى شمال بنها، انه فى يوم 18 أبريل عام 2021، وجهت النيابة تهم القتل الخطأ لـ35 متهما وهم: "ع م، 49 سنة، ويعمل قائد القطار رقم 949، ووليدع د، 36 سنة، مساعد قائد القطار محل الواقعة، وأشرف ه 50 سنة، منتدب مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة القاهرة، وع ع 53 سنة، مكلف مدير عام صيانة البنية الأساسية، ومصطفي ر 54 سنة، مدير إدارة هندسة السكة بالقاهرة، وإبراهيم ا 32 سنة، رئيس قسم صيانة السكة بالقاهرة ومهندس منطقة القاهرة، وأحمد س31 سنة، مهندس صيانة سكة، وجمال م، فني لحام بورش أبي غاطس، وعبد العال ع، 58 سنة، ويعمل رئيس مفتشي الدريسة، وع فني صيانة وتجديدات سكة ثالث، آخرين.

وأضاف أمر الإحالة: المتهمان الأول والثاني عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط وذلك بأن قاما بتعطيل احد وسائل الأمان (جهاز التحكم ATC والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخص واصابة 152 شخص حال كون من بينهم عدد 5 أطفال والمبين أسمائهم بالتحقيقات، وذلك علي النحو المبين بالأوراق، وعرضا للخطر عمدًا سلامة إحدى وسائل النقل البرية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر " وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك سقوط الضحايا.