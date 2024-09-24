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حوادث

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

التيك توكر المسمى
التيك توكر المسمى بـ “ وحش الكون وبناتها”

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على التيك توكر المسمى بـ “ وحش الكون وبناتها” بالإسكندرية.

ويواجه المقبوض عليهم اتهامات بنشر فيديوهات ولايفات مخلة بالآداب ومنافية لأخلاق المجتمع المصري والتحريض على الرذيلة والفجور.

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وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت بعض الفيديو المخلة بالآداب العامة بشأن التيك توكر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ورد بلاغ ضد المشكو فى حقهم رقم 909825 عرائض المكتب الفنى للنائب العام وبعد تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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الإدارة العامة لحماية الآداب الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وحش الكون وبناتها

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