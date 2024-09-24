ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على التيك توكر المسمى بـ “ وحش الكون وبناتها” بالإسكندرية.

ويواجه المقبوض عليهم اتهامات بنشر فيديوهات ولايفات مخلة بالآداب ومنافية لأخلاق المجتمع المصري والتحريض على الرذيلة والفجور.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت بعض الفيديو المخلة بالآداب العامة بشأن التيك توكر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ورد بلاغ ضد المشكو فى حقهم رقم 909825 عرائض المكتب الفنى للنائب العام وبعد تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.