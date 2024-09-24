الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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حوادث

غلق كلي لمحور الميثاق بالاتجاهين لتنفيذ مشروع كوبري تحيا مصر

غلق كلى لـ محور الميثاق
غلق كلى لـ محور الميثاق بالاتجاهين لتنفيذ مشروع كوبرى سيارات

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، إجراء غلق كلي لـ محور الميثاق بالاتجاهين لتنفيذ مشروع كوبري سيارات بمحور تحيا مصر.

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وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع الكمرات لمشروع كوبري سيارات بمحور تحيا مصر مرورًا أعلى محور الميثاق، الأمر الذي يستلزم غلقا كليا لمحور الميثاق بالاتجاهين مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة.

وقال مصدر أمنى إنه يجرى الغلق الكلى لمحور تحيا مصر (مسطح الكوبري) للقادم من محور الميثاق اتجاه ميدان جاردينيا اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 25 /9 /2024م مع تحويل حركة المرور بالاتجاه الآخر ليعمل بنظام الاتجاهين.

وأوضح المصدر أنه بالنسبة لمحور الميثاق بالاتجاه القادم من كوبرى الفطيم اتجاه الحى العاشر اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الخميس الموافق 26 /9 /2024م مع تحويل حركة المرور ليسلك يمينًا محور تحيا مصر فى الدوران والعودة اتجاه محور الميثاق مرة أخرى.

أما  محور الميثاق في الاتجاه القادم من الحى العاشر اتجاه كوبرى الفطيم اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الجمعة الموافق 27 /9 /2024م مع تحويل حركة المرور ليسلك يمينًا اتجاه خلف نادى توليب الزهراء فالدوران والعودة اتجاه محور الميثاق مرة أخرى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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