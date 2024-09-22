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حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته وعشيقها في المرج

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته وعشيقها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج 15 يوما علي ذمة التحقيق.


وكشفت التحريات، أن الزوج شك في سلوك زوجته، وأنها تخونه مع أحد عاملي الخردة، وعندما واجهها بما لديه من دلائل، أنكرت فعلتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تحولت إلى مشاجرة، على إثرها استل الزوج سلاحا أبيض عبارة عن سكين، وطعنها 7 طعنات ثم ذبحها حتى فارقت الحياة.

وأضافت التحريات أن الزوج، توجه عقب ذبح زوجته، إلى منزل العشيق، وسدد له عدة طعنات، ثم نحر عنقه، وانتظر بجوار الجثمان، حتى وصل رجال المباحث وألقوا القبض عليه.


تعود البداية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بـ قسم شرطة المرج، بلاغا  بالعثور على جثة سيدة، عليها آثار طعنات وجرح قطعي بالرقبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن زوجها هو مرتكب الواقعة، وبتتبع خط سيرة تبين تواجده بشقة أحد عامل الخردة، وعثروا على الزوج المتهم بجوار جامع الخردة، واعترف بجريمته، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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