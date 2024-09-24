إخلاء سبيل إسلام بحيري بكفالة 20 ألف جنيه

أمرت نيابة مصر القديمة، بإخلاء سبيل إسلام بحيري وصرفه من النيابة عقب دفع كفالة 20 ألف جنيه في خزينة النيابة.

وقدم إسلام بحيري، استئنافا على قرار المحكمة بسجنه 3 سنوات في إصدار شيكات بدون رصيد، وتحديد جلسة 23 ديسمبر المقبل لنظرها.

وقامت أجهزة الأمن بترحيله لقسم شرطة مصر القديمة لإنهاء الإجراءات وصرفه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وكانت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، قد ألقت القبض على إسلام بحيري؛ خلال الساعات الماضية لتنفيذ حكم غيابي صدر ضده بتأييد حبسه 3 سنوات في إصدار شيكات بدون رصيد.

وجرى القبض على إسلام بحيري داخل شقة في التجمع الخامس، وتم ترحيله إلى نيابة مصر القديمة لإجراء استئناف على حبسه.

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قد قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي بحبس الباحث إسلام البحيري 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

وكان مصدر قضائي، قد كشف أن إسلام بحيري، عليه 4 أحكام غيابية، صادرة ضده بالحبس «عام» و«3 سنوات» في قضية شيكات بدون رصيد، جنح أول أكتوبر، والأحكام صادرة في أعوام 2021 و2022 بإجمالي 2.5 مليون جنيه.

وتقدم إسلام بحيري بمعارضة أخرى في نيابة العجوزة، على أحكام أخرى صادرة ضده في عام 2024، شيك بدون رصيد، جنح العجوزة، وصادر أيضا فيها حكم بالسجن 3 سنوات.