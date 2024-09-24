حملة أمنية على حائزي ومتجري المواد المخدرة في الفيوم
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، حملة أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شرطة الفيوم.
وأسفرت جهودها عن ضبط 17 قضية ضُبط خلالهم 16 متهما وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,5 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البانجو وزنت 24 كيلو جرام – كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2,450 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس - عدد من الأقراص المخدرة – 6 فرد محلى – عدد من الطلقات – 6 أسلحة بيضاء).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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