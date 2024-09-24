عامل متهم بقتل زوجته وصديقه في المرج: صاحب عمري نهش في شرفي وخاني

أدلى عامل متهم بقتل زوجته وعشيقها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وقال المتهم البالغ من العمر 45 سنة إنه تنامى إلى سمعه من الجيران والأصدقاء بأن صديقه الذي يعمل في جمع الخردة يتردد على منزله في ظل عدم وجوده ويمكث فترة طويلة داخل الشقة.

وأضاف المتهم أن أصدقائه أخبروه بأن زوجته على علاقة غير شرعية بصديقه الذي يعرفه منذ أكثر من 10 سنوات، قائلا " صاحب عمري نهش في شرفي وخاني ".

وأشار المتهم إلى أنه لم يصدق في بادئ الأمر ما سمعه من الناس، إلا أن كثرة الكلام جعلت الشك يدخل إلى قلبه، ثم واجه زوجته التي أنكرت كل ما قيل عنها من أقاويل وقالت له " عيب لما تقول علي مراتك أم عيالك كده ".

إشاعة حب السبب

وأوضح المتهم إلى أنه لم يصدق زوجته وخطط لمراقبتها وظل يراقبها لمدة شهر إلا أنه لم يراها في وضع تلبس مع صديقه إلا أنه تأكد من الجيران والأصدقاء بأنها تخونه مع صديقه في عدم وجوده فخطط للثأر لشرفه والانتقام وبالفعل انتظر حتى يوم الواقعة.

وأشار المتهم إلى أنه ذهب إلى شقته وقد أمسك سكينا حادا ودخل الشقة وقد عزم النية على قتل زوجته إلا أنه لم يجدها في المنزل فظن أنها ستكون لدى عشيقها فنزل إلى الشارع فوجدها في الطريق فسألها أين كانت، فردت إنها كانت تشتري أغراضا للمنزل فلم يصدقها وقال لها "أنتي كدابة أنتي كنتي عند عشيقك" ثم إنهال عليها ضربا فأصابها بأكثر من 5 طعنات وتركها غارقة في دمائها.

وأضاف المتهم أنه عقب تأكده من وفاة زوجته توجه إلى صديقه الذي رحب به ولم يكن يعرف أنها آخر لحظات حياته، ثم باغته الأول بالطعن في جميع أنحاء جسده فأسقطه قتيلا ثم جلس بجانب الجثة ينتظر الشرطة وهو يردد " غسلت عاري وانتقمت لشرفي".

وكانت الأجهزة الأمنية بـ قسم شرطة المرج، تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة، عليها آثار طعنات وجرح قطعي بالرقبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن زوجها هو مرتكب الواقعة، وبتتبع خط سيرة تبين تواجده بشقة عامل الخردة، وعثروا على الزوج المتهم بجوار جامع الخردة، واعترف بجريمته، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.