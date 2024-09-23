أخبار الاقتصاد اليوم، انخفاض أسعار الدواجن، ارتفاع جديد في الطماطم بالأسواق، والذهب يحقق صعودا بمحلات الصاغة، البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب مساء اليوم

الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب، بنحو 10 جنيهات بجميع الأعيرة مساء اليوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر 2024 بالأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4074 جنيها للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

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سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3565 جنيهًا للبيع.

يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

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سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3055 جنيها للبيع.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.



ارتفاع جديد في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم

سجلت أسعار الطماطم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت ارتفاعًا جديدًا اليوم، إذ شملت ارتفاعات الطماطم كل من البلدي السائب والمعبأ والأورجانيك وحتى الشيري.

وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الأتية:

البداية مع الطماطم بلدي التي سجلت ارتفاعًا جديدًا بنحو جنيهين، ليصل سعر كيلو الطماطم البلدي إلى 44 جنيهًا وذلك مقارنة بسعرها السابق الذي بلغ 42 جنيهًا.

وبهذا الارتفاع؛ يتراوح سعر كيلو الطماطم بلدي في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ ما بين 37 إلى 44 جنيهًا.

فيما تراوح سعر طماطم بلدي فاخرة معبأة نحو 50 جنيهًا للكيلو، بارتفاع يقدر بـ 5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

كما ارتفع سعر كيلو الطماطم شيري بنحو 50 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، ليصل سعر طماطم شيري إلى 200 جنيه للكيلو في عدد من المحال التجارية؛ مقابل 150 جنيهًا للكيلو أخر سعر لها قبل الارتفاع الجديد.

كما ارتفعت أسعار الطماطم الأورجانيك أو العضوية في الأسواق، إذ قفز سعر الطماطم العضوية بنحو 10 جنيهات، وجاءت أسعار الطماطم أورجانيك كالأتي:

بلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 75 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا.

أما عن أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ فسجلت استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 15 و25 جنيهًا.



موعد ومكان عزاء والدة رئيس البورصة المصرية

توفيت منذ قليل والدة أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية .

ويقام عزاء والدة أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، غدًا الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، بمسجد الصديق في مساكن الشيراتون.



ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعًا تراوح ما بين 3 و4.5 جنيه، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:



وارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 4.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 420 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

وارتفع سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 392 جنيهًا.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

6.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والهند خلال 2023

شاركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى فعاليات الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية بمقر وزارة التجارة والصناعة الهندية بالعاصمة الهندية نيودلهى، والتى اختتمت أعمالها وعقدت خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2024، وذلك للوقوف على العوائق التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، وتعظيم الاستفادة من الخبرة الهندية في تطبيق اتفاق ( G.S.P & G.S.T.P ) والاطلاع على آخر تطور العلاقات الثنائية بين مصر والهند

وتأتى المشاركة في إطار توجيهات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري بين مصر والهند والوقوف على الفرص المتاحة لتعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا فى كافة المجالات، وعلى توجيهات المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات



أوضح عبدالغفار على، باحث اتفاقيات تجارية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات انه تم صدور القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022، والذي تضمن تعديل اللائحة المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية كما ورد في القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 من أجل تسهيل الإجراءات للشركات وتحديد مواعيد محددة للتسجيل.

ويتم الانتهاء من التسجيل بمجرد تقديم المستندات المطلوبة، شريطة أن يتم إعطاء الطرف المعني إثبات التسجيل في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات، اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.108 تريليون جنيه.



انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 31022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38128 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13449 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10417 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة.

حسن الخطيب: الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بدعم التعاون بين مصر والصين

وضع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - حجر الأساس للمرحلة الثانية لمجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان، وذلك بحضور Zeng Zanrong سكرتير عام الحزب الشيوعي بمدينة كينجداو وعضو اللجنة المركزية للحزب بمقاطعة شاندونج، والسفير لياو ليكيانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر. بحضور دعاء سليمه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ود ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية



وقال الوزير إن مشروع مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة يعد من أبرز قصص النجاح للشركات الصينية في مصر حيث حظي المشروع باهتمام ودعم كبير من الحكومة المصرية والقيادة السياسية منذ بدايته.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية حرصت على تذليل كافة التحديات التي واجهت المشروع ومنحه الرخصة الذهبية في ديسمبر 2022، وحتى قيام رئيس الجمهورية بافتتاح المشروع شهر مايو الماضي.

وأضاف «الخطيب» أن شركة هاير إليكتريك إيجيبت تعد أول شركة صينية تحصل على الرخصة الذهبية، وأصبحت مثلا يحتذى به للشركات الأجنبية التي تطمح في دخول السوق المصرية

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليا بالتوسع في استثماراتها بقيمة تبلغ 40 مليون دولار لإنتاج التكييف المركزي على مساحة 40 ألف متر وهو ما يعكس ثقة المستثمر الصيني في الاستثمار في مصر وأهميته البالغة كسوق رئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعرب الوزير عن أمله أن يساهم هذا المشروع الهام في جذب المزيد من الشركات التي تعمل في الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية والتصدير من مصر إلى كافة الأسواق العالمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والكيانات الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكوميسا والمنطقة العربية.

وأشار «الخطيب» إلى أن العلاقات المصرية الصينية علاقات تاريخية وطيدة تعود إلى عام 1956، كما تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وخاصة في مجال الصناعات التقنية والهندسية والأجهزة المنزلية، وغيرها من الصناعات التي تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق المزيد من فرص العمل وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن هذا الحدث يأتي في ظل احتفاء الدولتين بمرور عشر سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي تعد أرقى الاتفاقيات السياسية وبموجبها تعمل الدولتان على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ونوه «الخطيب» إلى أن هذا العام يعد عام الشراكة والتنمية بين مصر والصين، والذي سوف تعقد خلاله الدولتان العديد من الفعاليات في شتى المجالات على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والسياحي.





تأسيس أول شركة مصرية للتجارة الإلكترونية المتخصصة تستهدف إفريقيا

أطلقت شركة البريد للاستثمار التابعة للبريد المصري وإي أسواق مصر، التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شركة منصة التجارة الإلكترونية الإفريقية لتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة.



تستهدف الشركة سوق الأعمال في أفريقيا بالتعاون مع المشروعات المحلية والإقليمية كافة، سواء من القطاع الخاص أو الحكومة، لخلق آفاق جديدة للتعاون على الصعيد القاري والإقليمي ولتشجيع الاستثمار ودعم التدفقات الدولارية للداخل.

وتعمل "منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية" على إنشاء وتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية بما في ذلك التصميم والتطوير والتشغيل والإدارة والصيانة، وكذلك تسويق منصات وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وإنشاء قواعد البيانات، وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات الدفع الإلكتروني، والتمويل وإقامة المعارض والمؤتمرات.

وتهدف المنصة إلى التغلب على التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في الدول الأفريقية وتمكين مصر لتصبح بوابة التجارة الإلكترونية لمختلف دول أفريقيا، اعتمادًا على موقعها الجغرافي المتميز، لتقديم الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى صدارة مصر للدول الأفريقية في نمو قطاع التكنولوجيا، وهو أساس الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة لفتح الأسواق الإلكترونية وتحقيق النمو الشامل.

كما تتضمن استراتيجية منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة محليا وإقليميا، والعمل على تطوير المنظومة التكنولوجية والاستفادة من تطوير قوانين حماية المستهلك، بدعم من القوة التي يتمتع بها الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية، وكذلك نشر الثقافة الرقمية إضافة إلى تطوير وتحديث منظومات الدفع الإلكترونية.



وأعلنت منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية عن تعيين فريق قيادي تنفيذي جديد، في إطار جهودها لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة في القارة الأفريقية بالأسواق المختلفة. ويتألف الفريق من رئيس مجلس إدارة تنفيذى شريف شاهين، المدير التنفيذى وعضو مجلس إدارة أحمد عابدين، الذين سيتوليان قيادة الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن التعاون مع البريد المصري يسمح بابتكار منتجات مالية رقمية جديدة ومتكاملة لتلبية كافة احتياجات الأسواق الأفريقية.

انخفاض أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا في الأسواق اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.



وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

البداية مع سعر كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 72 جنيهًا إلى 73 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 86 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 78 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.8 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 85 جنيهًا إلى 155 جنيهًا للمستهلك.