الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز ارتفاعا في الأسواق، وتراوحت الارتفاعات ما بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم كندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض  أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغير السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

 سجل سعر اللحم الكندوز كبير السن ارتفاعا بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 344.8 جنيه، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم كندوز صغير السن فسجل ارتفاعا قدره 2.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وجاءت أسعارها كالآتي:

  1. بلغ متوسط  سعر لحم كندوز صغير السن نحو 391.5 جنيه في الأسواق.
  2. أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق.
  3. يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه في أسواق المحافظات.
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص  سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعا قدره 3.5 جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 383.6 جنيه في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.
txt

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني 6 جنيهات بالأسواق

txt

انخفاض جديد في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم اليوم في الأسواق أسعار لحوم ارتفاع سعر اللحوم اللحوم الكندوز اللحوم كندوز سعر اللحم سعر اللحم الكندوز سعر اللحوم سعر كيلو اللحم سعر كيلو اللحوم سعر كيلو لحم سعر لحوم فيتو كيلو اللحم كيلو اللحوم كيلو لحم لحم الكندوز موقع فيتو

مواد متعلقة

بانخفاض يصل لـ 17 جنيهًا، تعرف على أسعار اللحوم البتلو في الأسواق

أسعار اللحوم الكندوز تواصل الانخفاض في الأسواق

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» تتراجع 19.5 جنيها في الأسواق

تبدأ من 240 جنيهًا، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

بعد الكندوز، انخفاض أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

ننشر أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

الأكثر قراءة

أمريكا تكشف موقفها الأخير بشأن حل أزمة سد النهضة

الأزهر عن اجتزاء كلمة الإمام الأكبر في احتفالية المولد النبوي الشريف: افتراء وتدليس

لينك نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024

الدولار بكام في البنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم

دورتموند يضرب كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح والأتربة

تفاصيل انسحاب أيمن الشريعي من اجتماع رابطة الأندية بعد 15 دقيقة فقط

ثروت سويلم: اجتماع الأندية مع الرابطة "تاريخي" والخطيب لم يتحدث عن الكأس

منوعات

المزيد

رصد دب أسود يمشي على ساقين فقط (فيديو)

عطلة صيفية لزوجين وطفلهما تنتهى بفاجعة داخل محمية طبيعية

شركة طيران عالمية تضع شروطا مشددة لمظهر العاملين ومواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

بعد تبرؤها من صلاح الدين التيجاني.. 5 شروط رئيسية للبقاء مع الطريقة التيجانية الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية