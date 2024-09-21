أسعار الطماطم تقفز لـ 42 جنيهًا في الأسواق

سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، ليصل سعر كيلو الطماطم إلى 42 جنيهًا في بعض المحال التجارية والسلاسل التجارية.

الطماطم

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق

(فيتو) تستعرض أسعار الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات، في المحال التجارية والسلاسل التجارية الكبري؛ في السطور الآتية:

أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم

البداية مع سعر الطماطم في سوق العبور، إذ تراوحت أسعار كيلو الطماطم ما بين 15 جنيهًا و22 جنيهًا.

ارتفاع أسعار كيلو الطماطم إلى 40 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية

فيما رصدت البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ ارتفاع سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 40 جنيهًا.

أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

ووفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في الأسواق نحو 26.5 جنيه، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 جنيهًا و40 جنيهًا.

أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ تباينت أسعار الطماطم حسب النوع.

الطماطم تسجل 42 جنيها في المحال التجارية الكبرى

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم في السلاسل الغذائية ما بين 37 جنيها و42 جنيهًا.