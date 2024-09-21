السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الطماطم تقفز لـ 42 جنيهًا في الأسواق

أسعار الطماطم اليوم،
أسعار الطماطم اليوم، فيتو

سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، ليصل سعر كيلو الطماطم إلى 42 جنيهًا في بعض المحال التجارية والسلاسل التجارية. 

 

الطماطم 

 

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق

(فيتو) تستعرض أسعار الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات، في المحال التجارية والسلاسل التجارية الكبري؛ في السطور الآتية:

أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم

البداية مع سعر الطماطم في سوق العبور، إذ تراوحت أسعار كيلو الطماطم ما بين 15 جنيهًا و22 جنيهًا. 

ارتفاع أسعار كيلو الطماطم إلى 40 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية

فيما رصدت البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ ارتفاع سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 40 جنيهًا. 

 

 

أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

ووفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في الأسواق نحو 26.5 جنيه، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 جنيهًا و40 جنيهًا. 

أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية 

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ تباينت أسعار الطماطم حسب النوع. 

الطماطم تسجل 42 جنيها في المحال التجارية الكبرى

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم في السلاسل الغذائية ما بين 37 جنيها و42 جنيهًا. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الطماطم أسعار الطماطم اليوم سعر الطماطم سعر الطماطم اليوم سعر كيلو الطماطم أسعار كيلو الطماطم أسعار الطماطم في الأسواق موقع فيتو

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

باستثناء الشيدر والفلمنك، انخفاض أسعار الجبن في الأسواق (صور)

الليمون يبدأ من 3 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

شعبة النقل: خطة لتصنيع السفن التجارية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء 3 جنيهات وانخفاض البلدي

أسعار اللحوم الكندوز تواصل الارتفاع بالأسواق

البوري يسجل 140 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور

تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

الأكثر قراءة

الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى

ماذا يحدث في أسوان بعد انتشار حالات النزلات المعوية؟ المحافظ يرد (فيديو)

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

دوري أبطال إفريقيا، رامي ربيعة يسجل هدف الأهلي الأول أمام جورماهيا

شاهد، تيفو جماهير الأهلي بمباراة جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

أسعار الطماطم تقفز لـ 42 جنيهًا في الأسواق

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

ads

منوعات

المزيد

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية يغيبون عن دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

المزيد
الجريدة الرسمية