أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار الطماطم

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ارتفاع أسعار الطماطم في السوق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن محصول الطماطم تأثر بشكل كبير بسبب الارتفاعات الهائلة في درجات الحرارة خلال شهري يونيو ويوليو، مما أدى ذلك إلى تضرر الإنتاجية الخاصة للمحصول بشكل كبير، ونتيجة لذلك انخفضت الكميات التي كان من المقرر أن تكون كبيرة وتغطي احتياجات السوق المصري.

وأوضح أن التضرر وصل إلى 20% بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى انخفاض الكمية المتاحة، ولكن من المتوقع خلال شهر أن تكون هناك زيادة كبيرة في الطماطم، مشيرا إلى أن هناك توجيها من جهاز حماية المستهلك والتموين والداخلية لضبط السوق المصري وللتأكد من عدم وجود تخزين لهذه السلع.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مؤتمرا صحفيا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

ويستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر أبرز الأحداث خلال الأسبوع والرد علي أسئلة الصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق بالقضايا الشائكة.