من الغيط إلى البيت، مبادرة جديدة لخفض أسعار الخضراوات والفاكهة بنحو 30 ٪

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق ارتفاعات كبيرة في بعض الأصناف الرئيسية مثل الطماطم والبطاطس والثوم، فضلًا عن الكوسة والفاصوليا والبامية والخيار، وحتى الشبت والبقدونس والكزبرة.

رواد السوشيال ميديا يستنكرون القفزات السعرية للخضار والفاكهة

وتسائل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق مستنكرين القفزات السعرية الكبيرة.

متى تنخفض أسعار الخضار والفواكه في الأسواق؟

فهل تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في الفترة المقبلة، انخفاضات ملحوظة في الأسواق، أم ستظل عند نفس معدلاتها السعرية؟

إعلان انطلاق مبادرة (من الغيط إلى البيت) خلال أيام

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة تجار الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك بشرة سارة للمواطنين، حيث ستشهد الأيام المقبلة إعلان انطلاق مبادرة (من الغيط إلى البيت) لخفض أسعار الخضراوات والفاكهة.

مبادرة لخفض أسعار الخضراوات والفاكهة بنسبة تصل لـ 30٪

وأوضح “النجيب” لـ “فيتو” أن مبادرة من الغيط إلى البيت هي مبادرة جديدة تطلقها شعبة الخضراوات والفاكهة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتستهدف خفض أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضات تتراوح ما بين 25 و30 ٪.

المبادرة ستطبق في منافذ التموين

وأضاف أن الشعبة ووزارة التموين اتفقوا على الخطوات الأخيرة من أجل إعلان وإطلاق مبادرة من الغيط إلى البيت، التي ستطبق في منافذ التموين، ومن المقرر إعلانها خلال أيام قليلة.

وأشار إلى أن المبادرة ستشمل جميع أصناف الخضراوات والفاكهة التي ستباع بأسعار منافسة تحت رعاية الشعبة، وأن أصناف الخضراوات والفاكهة (وعلى رأسها الطماطم والبطاطس) التي ستعرض في المنافذ بأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق الأخرى بنسبة تصل ل 30٪ مع إلغاء الحلقات الوسيطة أي ستباع بسعر تكلفتها فقط وفقًا لقاعدة العرض والطلب.