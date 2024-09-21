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اقتصاد

تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر اللحوم الضاني الصافي بنحو 10 جنيهات في الكيلو، مقابل انخفاض أسعار لحوم الضأن بالعظام بنحو 15 جنيهًا مقارنة بسعرهما السابقين، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

وارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 430.5 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 380 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض في سعر لحم ضاني بالعظام

وانخفض سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 15 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 381.6 جنيه.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الكندوز ترتفع 5.5 جنيه في الأسواق

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ارتفاع جديد في أسعار اللحوم الحمراء البتلو بالأسواق

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