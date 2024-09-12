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اقتصاد

البريد: تشغيل 1500 مكتب بجميع المحافظات خلال إجازة المولد النبوي

البريد المصري
البريد المصري

أكد عبده علوان، رئيس البريد المصري، أن هيئة البريد اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل عملية صرف معاش تكافل وكرامة بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث تقرر تشغيل 1500 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية خلال إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأحد المقبل. 

مواعيد عمل مكاتب البريد 

أوضح رئيس البريد، أنه من المقرر أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً؛ وذلك تسهيلًا على أرباب معاشات تكافل وكرامة وتأدية جميع الخدمات البريدية والمالية والحكومية، على أن يستأنف العمل بجميع مكاتب البريد والبالغ عددها أكثر من 4600 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة يوم الإثنين الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤.

تغذية ماكينات الصرافة

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بمناسبة العام الدراسي، خدمات يقدمها البريد بنسبة خصم 25٪

أوضح علوان، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بمنافذ البريد، وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، ومتابعة شكاوى المواطنين - إن وجدت -، بالإضافة إلى تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية.

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البريد البريد المصري هيئة البريد معاش تكافل وكرامة المولد النبوي الشريف

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