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اقتصاد

أسعار اللحوم الكندوز تواصل الانخفاض في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز انخفاضًا في الأسواق، وتراوحت الانخفاضات ما بين 50 قرشًا و8 جنيهات؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم كندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض  أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغير السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

 سجل سعر اللحم الكندوز كبير السن انخفاضًا بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 341.8 جنيه، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم كندوز صغير السن فسجل انخفاضًا قدره 50 قرشًا مقارنة بسعره السابق، وجاءت أسعارها كالآتي:

  • بلغ متوسط  سعر لحم كندوز صغير السن نحو 389 جنيهًا في الأسواق.
  • أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق.
  • يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه في أسواق المحافظات.
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص  سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا قدره 8 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  1. سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 380 جنيهًا في الأسواق.
  2. بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  3. يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.
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أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» تتراجع 19.5 جنيها في الأسواق

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بتراجع يصل لـ 7 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

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