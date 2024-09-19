الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم الحمراء البتلو بالأسواق

أسعار اللحوم الحمراء
أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، ارتفاعا ملحوظًا، لليوم الثاني على التوالي؛ تراوح ما بين 6  و10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظام اليوم في السوق، في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

 وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعا يقدر بـ 6 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 411.5 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم ما بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار لحوم البتلو بالعظام بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  1. بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 379 جنيهًا.
  2. سجلت اللحوم الحمراء بالعظام أقل سعر لها نحو 300 جنيه في أسواق المحافظات.
  3. سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.
txt

ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

txt

بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار اللحوم اسعار اللحوم الحمراء البوابة الحكومية اللحوم الحمراء اللحم البتلو سعر اللحوم سعر اللحوم الحمراء سعر كيلو اللحم سعر كيلو اللحوم سعر لحوم كيلو اللحم كيلو اللحوم موقع فيتو

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض طفيف بأسعار البيض بالسلاسل الغذائية.. أسعار اللحوم الكندوز تواصل الانخفاض.. ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض.. والبورصة تخسر 9 مليارات جنيه

البتلو بالعظام يتراجع لـ 480 جنيهًا، تعرف على أسعار اللحوم اليوم

تبدأ من 240 جنيهًا، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

بعد جنون أسعارها، بارقة أمل في أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بالسوق المحلي، وصل لهذا المستوى

هل تعرض الزمالك للظلم في لقب نادي القرن؟ رد صادم من كمال درويش (فيديو)

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

تحذير من الأتربة العالقة والرياح المثيرة للرمال غدا في هذه المناطق

أحمد فتحي يكشف مفاجأة عن برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)

لبنان يكشف طريقة تفجير البيجر، وتحرك رسمى من المخابرات البلغارية

صفعة على وجه نتنياهو، أول تعليق من حماس على خطاب حسن نصر الله

حقيقة تواجد أحمد فتوح في قائمة الزمالك لمباراة الشرطة الكيني

منوعات

المزيد

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملعونون بنص الحديث النبوي الشريف.. وهل للملعون توبة؟

أمين الفتوى: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى (فيديو)

شباب حول الرسول، مصعب بن عمير.. من حياة الرفاهية إلى الزهد والكفاح

المزيد
الجريدة الرسمية