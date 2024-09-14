أخبار مصر: وفاة الفنانة ناهد رشدي، تطور خطير بحالة فهد المولد، أزمة سكن لفنانة شهيرة بسبب الوافدين، ارتفاع أسعار الأسمدة واللحوم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة الفنانة ناهد رشدي عن عمر ناهز 68 عاما

توفيت الفنانة القديرة ناهد رشدي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 68 عامًا.

اليوم، آخر موعد لطلاب الشهادات العربية لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق

تنسيق الشهادات المعادلة، يختتم موقع تنسيق الجامعات، اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة العربية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

فاقد الوعي وفي العناية، آخر تطورات حالة فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني (فيديو)

كشف عبد الله درويش مراسل قناة العربية، آخر تطورات حالة نجم السعودية فهد المولد، الذي سقط من الدور الثاني من منزله بدبي.

درجات الحرارة اليوم السبت 14- 09- 2024 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت، حيث من المتوقع أن تنخفض من 3:2 درجات مئوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

بزيادة تصل لـ 3461 جنيها للطن، ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة في الأسواق، ارتفاعًا ملحوظًا، في الأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات ما بين 105 جنيهات و3461 جنيهًا في الطن، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"، من هي الفنانة الراحلة ناهد رشدي

رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة ناهد رشدي بعد صراع مع المرض طوال السنوات الماضية عن عمر يناهز 68 عامًا.

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-9-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، مجموعة من اللقاءات المثيرة والهامة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية والإفريقية.

دولة أوروبية تسجل أول إصابة بالكوليرا منذ 103 أعوام

أعلنت وزارة الصحة البلغارية، تسجيل أول حالة إصابة بـالكوليرا منذ عام 1921، مشيرة إلى أن المصاب شاب هندي يبلغ من العمر 23 عامًا.

مروة عبد المنعم عن أزمة الإيجارات: يعني إيه إيجار شقة بـ 40 ألف جنيه هو المواطن زي الوافد؟

تحدثت الفنانة مروة عبد المنعم، عن أزمة ارتفاع أسعار إيجارات الشقق حيث أنها تعاني من ارتفاع الإيجار في الشقة التي تسكن فيها حاليًّا.

ليونيل ميسي يعود اليوم إلى الملاعب بعد غياب شهرين

يعود النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم إلى الملاعب، اليوم السبت، بعد توقفه بسبب إصابة في الكاحل، وفقا لما أعلن مدربه خيراردو مارتينو.

اليوم، أولى جلسات محاكمة أحمد حسن بسبب إمام عاشور

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من ضحية إمام عاشور لاعب نادي الأهلي ضد الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق في اتهامه بالتشهير به عبر "فيسبوك" بسبب أزمته مع لاعب الأهلي.

العويسي قفزت إلى 84 جنيهًا، ارتفاع في أسعار المانجو بالأسواق

تباينت أسعار المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت بالتزامن مع قرب انتهاء موسم بعض الأصناف.

الحوثيون يحتفلون بالمولد النبوي على السفينة المحتجزة جلاكسي (صور)

تداولت وسائل إعلام يمينة، صورًا تظهر، احتفال جماعة الحوثي بمناسبة المولد النبوي الشريف، على ظهر سفينة جلاكسي ليدر الإسرائيلية، التي استولت عليها الجماعة بسبب العدوان على غزة، في إطار منعها مرور السفن التابعة لـ تل أبيب.

انقلاب سيارة نقل على أخرى ملاكي وإنقاذ صاحبها ونجله بأعجوبة بحدائق أكتوبر (فيديو)

وقع حادث انقلاب سيارة نقل محملة مواد بناء على سيارة ملاكي بصينية البترول بحدائق أكتوبر.

فسحة مشؤومة لحديقة الحيوان، لحظة غرق طفلة وإنقاذ والدتها بأعجوبة في نيل أسيوط (فيديو)

حالة من الحزن الشديد تسيطر على أهالي مركز البداري وبين المواطنين بمحافظة أسيوط عقب انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لوفاة طفلة في سن السابعة غرقًا بنهر النيل بمحافظة أسيوط أثناء قيامها بالتنزه برفقة والدتها وأشقائها بحديقة حيوان ناصر بمركز أبو تيج لتكون بذلك رحلتها الأخيرة مع أسرتها ورحلتها الأخيرة في الدنيا.

اليوم، قطع المياه عن القاهرة الجديدة لمدة 4 أيام

يستعد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، لبدء أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لروافع ومحطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، والتي سيترتب عليها انقطاع المياه، عن بعض مناطق بالمدينة، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٩/١٤م، حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١٧م.

ترامب يتبرأ من "سيدة نظرية المؤامرة" حول هجمات 11 سبتمبر ويدافع عنها

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن لورا لومر، المعروفة بترويج نظريات المؤامرة حول هجمات 11 سبتمبر، ليس لها أي دور في حملته الانتخابية.

مش زي كل مرة، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تراوح الارتفاع في سعر لحوم ضاني ما بين جنيه و11.5 جنيه، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

طليقة أشرف حكيمي تشارك ظافر العابدين بطولة فيلم سينمائي

كشف النجم التونسي ظافر العابدين أن الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية من أصل تونسي هبة عبوك ستكون بطلة فيلمه السينمائي الجديد "صوفيا" الذي سيُشْرَع في تصويره اليوم السبت 14 سبتمبر.