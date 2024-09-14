السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 14- 09- 2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

كشفت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت، حيث من المتوقع أن تنخفض من 3:2 درجات مئوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 37

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 35

6 أكتوبر المحسوسة:  37

بنها: الصغرى 24 والعظمى  34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31

الإسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 24   والعظمى 36

سيوة: المحسوسة: 38

كاترين الصغرى 15 والعظمى 30

كاترين: المحسوسة: 32

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  34

الإسماعيلية: المحسوسة:  36

السويس: الصغرى 25 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 36

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 37

شرم الشيخ: المحسوسة: 39

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 37

الغردقة: المحسوسة: 39

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 34

الفيوم: المحسوسة: 36

بني سويف الصغرى 24 والعظمى 34

بني سويف: المحسوسة: 36

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 35

المنيا: المحسوسة: 37

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 36

أسيوط: المحسوسة: 38

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 38

سوهاج: المحسوسة: 39

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 41

الأقصر: المحسوسة: 42

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 41

أسوان: المحسوسة: 42 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الرطوبة حالة الطقس القاهرة الكبري

الأكثر قراءة

أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي

توضيح هام من الكهرباء حول اختلاف أسعار المحاسبة بالعدادات

قبل جلسة المحاكمة، الاتهامات الموجهة لأحمد حسن بسبب قضية إمام عاشور

قفزة في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

قبل عودتها من جديد، حكاية 4 قرارات لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

خرق القوانين الدولية، خبير يكشف أسباب احتلال إثيوبيا بعض المطارات الصومالية

منوعات

المزيد

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

بقبلة وطوق زهور، رئيس وزراء الهند يستقبل عجل البقرة المقدسة في مقر الحكومة (فيديو)

بعد إثارتها للرعب، خبير جيولوجيا يكشف سر ظاهرة الثقوب الأرضية المنتشرة في السودان (فيديو)

دراسة حديثة: بعض الأسماك قادرة على التعلم والشعور بالألم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم السبت فى الأسواق

ارتفاع أسعار سبائك الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية كينيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حكماء المسلمين يدعو الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم

هل أنتم أشدُّ حبًّا للنبي من الصحابة حتى تحتفلوا بالمولد.. الافتاء تحسم الجدل

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية