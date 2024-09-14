دولة أوروبية تسجل أول إصابة بالكوليرا منذ 103 أعوام

أعلنت وزارة الصحة البلغارية، تسجيل أول حالة إصابة بـالكوليرا منذ عام 1921، مشيرة إلى أن المصاب شاب هندي يبلغ من العمر 23 عامًا.

ونقلت وكالة "Novinite" البلغارية عن الوزارة ما جاء في بيانها: "تم تأكيد حالة إصابة بالكوليرا وافدة في بلغاريا، وهي الحالة الأولى من نوعها منذ 103 سنوات".

وأضاف البيان: "المريض مواطن هندي يبلغ من العمر 23 عاما سافر مؤخرًا إلى العاصمة الهندية نيودلهي".

ووفق ما ذكرته الوكالة، استنادًا إلى التفتيش الصحي الإقليمي في العاصمة صوفيا، فإن السائح بدأ يعاني من أعراض الإسهال الحاد في اليوم التالي لعودته من الهند، حيث أكدت الاختبارات المخبرية إصابته بالكوليرا، وتم نقله إلى المستشفى.

وأضافت الوكالة أن وضعه الحالي، يوصف بالجيد. وتم وضع أحد المقربين من المريض في الحجر الصحي.

كما تم اتخاذ التدابير اللازمة في المؤسسة الطبية لمنع انتشار المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت في يناير 2023 انتشار وباء الكوليرا "حالة طوارئ من الدرجة الثالثة"، ما يتوافق مع أعلى مستوى من التعقيد. وجاء في بيان المنظمة: "بالنظر إلى عدد حالات تفشي المرض في جميع أنحاء العالم وتوزيعها الجغرافي ونقص اللقاحات والموارد الأخرى، تواصل منظمة الصحة العالمية تقييم (وفقا لنتائج يونيو الماضي) المخاطر العالمية على أنها مرتفعة جدًّا".

والمثير في الأمر أن العالم يواجه "نقصا حادا" في لقاح الكوليرا عن طريق الفم، حيث منذ يناير 2023، طلبت 17 دولة 102 مليون جرعة، في حين أنتجت 51 مليون جرعة فقط خلال هذه الفترة. وفي 8 يوليو 2024 بلغ المخزون العالمي للقاحات الكوليرا 7.5 مليون جرعة فقط.

والكوليرا، مرض خطير تسببه ضمة الكوليرا المعدية (Vibrio cholerae)، وتحدث الإصابة لدى دخولها مع الطعام أو الماء إلى الجسم.