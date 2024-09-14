السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

دولة أوروبية تسجل أول إصابة بالكوليرا منذ 103 أعوام

الكوليرا، فيتو
الكوليرا، فيتو

أعلنت وزارة الصحة البلغارية، تسجيل أول حالة إصابة بـالكوليرا منذ عام 1921، مشيرة إلى أن المصاب شاب هندي يبلغ من العمر 23 عامًا.

ونقلت وكالة "Novinite" البلغارية عن الوزارة ما جاء في بيانها: "تم تأكيد حالة إصابة بالكوليرا وافدة في بلغاريا، وهي الحالة الأولى من نوعها منذ 103 سنوات".

وأضاف البيان: "المريض مواطن هندي يبلغ من العمر 23 عاما سافر مؤخرًا إلى العاصمة الهندية نيودلهي".

ووفق ما ذكرته الوكالة، استنادًا إلى التفتيش الصحي الإقليمي في العاصمة صوفيا، فإن السائح بدأ يعاني من أعراض الإسهال الحاد في اليوم التالي لعودته من الهند، حيث أكدت الاختبارات المخبرية إصابته بالكوليرا، وتم نقله إلى المستشفى.

وأضافت الوكالة أن وضعه الحالي، يوصف بالجيد. وتم وضع أحد المقربين من المريض في الحجر الصحي.
كما تم اتخاذ التدابير اللازمة في المؤسسة الطبية لمنع انتشار المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت في يناير 2023 انتشار وباء الكوليرا "حالة طوارئ من الدرجة الثالثة"، ما يتوافق مع أعلى مستوى من التعقيد. وجاء في بيان المنظمة: "بالنظر إلى عدد حالات تفشي المرض في جميع أنحاء العالم وتوزيعها الجغرافي ونقص اللقاحات والموارد الأخرى، تواصل منظمة الصحة العالمية تقييم (وفقا لنتائج يونيو الماضي) المخاطر العالمية على أنها مرتفعة جدًّا".

والمثير في الأمر أن العالم يواجه "نقصا حادا" في لقاح الكوليرا عن طريق الفم، حيث منذ يناير 2023، طلبت 17 دولة 102 مليون جرعة، في حين أنتجت 51 مليون جرعة فقط خلال هذه الفترة. وفي 8 يوليو 2024 بلغ المخزون العالمي للقاحات الكوليرا 7.5 مليون جرعة فقط.

والكوليرا، مرض خطير تسببه ضمة الكوليرا المعدية (Vibrio cholerae)، وتحدث الإصابة لدى دخولها مع الطعام أو الماء إلى الجسم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

وزارة الصحة البلغارية الكوليرا شاب هندي وكالة Novinite البلغارية التفتيش الصحي الإقليمي الإسهال الحاد الاختبارات المخبرية الحجر الصحي منظمة الصحة العالمية

الأكثر قراءة

الظهور الثاني، محمد عبد المنعم يزين قائمة نيس لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة ناهد رشدي

فاقد الوعي وفي العناية، آخر تطورات حالة فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني (فيديو)

نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"، من هي الفنانة الراحلة ناهد رشدي

وفاة الفنانة ناهد رشدي عن عمر ناهز 68 عاما

مش زي كل مرة، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

حبس عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة 15 مايو

طليقة أشرف حكيمي تشارك ظافر العابدين بطولة فيلم سينمائي

منوعات

المزيد

امرأة تفقد بصرها مؤقتا بعد استخدام أحد أنواع صبغة الشعر

أبرزها فصل ديدان مخمورة عن غيرها، أبرز الأبحاث الفائزة بجوائز نوبل للحماقة 2024

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية