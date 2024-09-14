طليقة أشرف حكيمي تشارك ظافر العابدين بطولة فيلم سينمائي

كشف النجم التونسي ظافر العابدين أن الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية من أصل تونسي هبة عبوك ستكون بطلة فيلمه السينمائي الجديد "صوفيا" الذي سيُشْرَع في تصويره اليوم السبت 14 سبتمبر.

وقال ظافر العابدين إن عمله السينمائي الثالث سيكون بعنوان "صوفيا"، وهو من إخراجه وبطولته إلى جانب كل من هبة عبوك والممثلة الإنجليزية جسيكا براون فيندلي والممثل الإنجليزي أليكس ماكوين.

ويتناول الفيلم قصة شاب تونسي سافر إلى بريطانيا، وتزوج فتاة بريطانية ورزقا بطفلة، غير أن وضعيّة إقامته غير القانونية عجّلت بعودته إلى تونس.

وتتواصل أحداث القصة، بعد سنوات من ولادة الطفلة "صوفيا" عندما تقرر الزوجة المجيء إلى تونس، من أجل أن تتعرّف البنت إلى والدها لتنطلق أحداث أخرى قال عنها ظافر العابدين إنها مستلهمة من واقع العائلة عموما، ومن واقع العلاقة بين الحضارتين العربية والغربية.

وتظهر هبة عبوك الشهيرة بكونها الزوجة السابقة لنجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، للمرة الأولى في فيلم تونسي، مع النجم ظافر العابدين.

وكان أشرف حكيمي وهبة عبوك أعلنا انفصالهما رسميا في أوائل العام 2023، وظهرا خلال الأسبوع الجاري معا في أحد النزل في العاصمة الإسبانية مدريد، ما أثار التكهنات حول إمكانية تجدد علاقتهما.

وتداولت تقارير إعلامية صورًا لأشرف حكيمي وهبة عبوك، في مدريد، يوم الثلاثاء، فيما بدا أنه لقاء من أجل رؤية أولادهما.