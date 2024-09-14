السبت 14 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

وفاة الفنانة ناهد رشدي عن عمر ناهز 68 عاما

الفنانة ناهد رشدي
الفنانة ناهد رشدي عن، فيتو

توفيت الفنانة القديرة ناهد رشدي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 68 عامًا.

 

وفاة الفنانة ناهد رشدي

وأعلنت دينا سعد، ابنة الفنانة ناهد رشدي، وفاة والدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت دينا: “لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله”.

ناهد رشدي، من مواليد 14 سبتمبر 1956، تخرجت في قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، اكتسبت شهرتها من خلال مشاركتها في الكثير من الأعمال الفنية الشهيرة، من أبرز الأعمال التي شاركت فيها: “لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك، وهوانم جاردن سيتي”.

 

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ناهد رشدي دينا سعد ابنة الفنانة ناهد رشدي وفاة الفنانة ناهد رشدي

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