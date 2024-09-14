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اقتصاد

بزيادة تصل لـ 3461 جنيها للطن، ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة في الأسواق، ارتفاعًا ملحوظًا، في الأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات ما بين 105 جنيهات و3461 جنيهًا في الطن، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار الأسمدة في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20300 جنيهًا للطن، بارتفاع 105 جنيهات في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 14 ألف جنيه و24 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 12664.2 جنيه للطن، بارتفاع 3461 جنيهًا في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 17 ألف جنيه للطن، بارتفاع 2396 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 16 ألف جنيه و18 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20790 جنيهًا للطن، بارتفاع 309 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 15 آلف جنيه و22300 جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 13200 جنيهًا للطن، بارتفاع 3255 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

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يصل لـ 1515 جنيهًا للطن، انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق

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بمناسبة عيد الفلاح.. أبرز طلبات النواب من الحكومة لدعم الزراعة.. حل أزمة الأسمدة والعمل على استنباط أصناف جديدة.. والتسعير العادل للمحاصيل ومواجهة المبيدات المغشوشة

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