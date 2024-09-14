نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"، من هي الفنانة الراحلة ناهد رشدي

رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة ناهد رشدي بعد صراع مع المرض طوال السنوات الماضية عن عمر يناهز 68 عامًا.

وفاة الفنانة ناهد رشدي

فقد أعلن الخبر ابنتها وزوجها عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت دينا سعد ابنة الفنانة ناهد رشدي قائلة: "لله ما أخذ ولله ما أعطى.. انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

فيما كتب محمد سعد زوج الراحلة عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي.. اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الفردوس الأعلى يا رب العالمين".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة، حيث يشيع إلى مثواه الأخير.

ولدت ناهد رشدي في الخامس عشر من سبتمبر عام 1956، رحلت قبل يوم واحد من عيد ميلادها.

وتخرجت الراحلة من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982، لتبدأ مسيرة فنية استمرت قرابة الـ 40 عامًا.

وفي مسيرتها أكثر من 80 مسلسلًا تلفزيونيًّا شاركت الراحلة في بطولتهم، لكن دورها الأشهر على الإطلاق جاء في تسعينيات القرن الماضي، حينما شاركت في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع الفنان الراحل نور الشريف.

وقدمت الراحلة في المسلسل دور "سنية" ابنة عبد الغفور البرعي، وحقق مشهد الزفاف الخاص بها في المسلسل نجاحًا ضخمًا، وظل الجميع على مدار سنوات يتحدثون عنه.

إلى ذلك، ظهرت الراحلة في أكثر من لقاء تلفزيوني للحديث عن النجاح الأسطوري الذي حققه ذلك المشهد والكواليس الخاصة به.

وتحدثت عن مشهد العرس الشهير في تصريحات صحفية قائلة: مشهد الفرح كان فكرة الأستاذ أحمد توفيق، وتصرفنا كأننا فى حفل زفاف بالفعل، فكل ممثل تصرَّف على طبيعته، وكانت هناك أربع كاميرات وتم التصوير من جميع الزوايا، وفى المونتاج خرجت نتيجة الفرح، حتى سهير الباروني -رحمها الله- كان يوجد لها مشهد عندما أخرجت الكيس الأسود وبدأت تُجمع الأكل، هذا المشهد اجتهادها الشخصى ولم يكن مكتوبًا فى الورق، وكان الأستاذ أحمد توفيق مريحًا للغاية في العمل، ويوجه الجميع بحب شديد".