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ثقافة وفنون

مروة عبد المنعم عن أزمة الإيجارات: يعني إيه إيجار شقة بـ 40 ألف جنيه هو المواطن زي الوافد؟

مروة عبد المنعم،
مروة عبد المنعم، فيتو

تحدثت الفنانة مروة عبد المنعم ، عن أزمة ارتفاع أسعار إيجارات الشقق  حيث أنها تعاني من ارتفاع الإيجار في الشقة التي تسكن فيها حاليًّا.

 

أزمة مروة عبد المنعم بسبب الإيجار

وقالت مروة عبد المنعم: “يتحط قانون يتحدد فيه كل منطقة بكام ويكون مناسب لفئات الشعب ما يبقاش فيه أرقام خرافية يعني إيه إيجار شقة بـ 40 ألف جنيه دا هبل”.

وأضافت مروة عبد المنعم: “وجهة نظري المواطن زي الوافد هو الوافد بيجيب كيس الشيبسي أغلى ولا يجيبها زينا؟”.

وتصدرت الفنانة مروة عبد المنعم، السوشيال ميديا، بعد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع تصريحاتها الأخيرة عن أزمتها بسبب رفع سعر إيجار الشقة التي تسكن فيها بنسبة 250% حسبما قالت، مؤكدة أنها تسكن في شقة إيجار مدة 10 سنوات.

 

أزمة مروة عبد المنعم بسبب الإيجار

وقالت مروة عبد المنعم في تصريح خاص لـ"فيتو": إن صاحب الشقة التي تسكن فيها بالإيجار يريد أن يرفع الإيجار مضيفة: “ولكن ما قُلتش أنه هيأجرها للسودانيين”.

وأضافت مروة: “العقد انتهى بيننا وكنت أريد تجديده ولكن مالك الشقة رفع السعر بشكل كبير”. 

ومن ناحية أخرى، كانت  تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم ، خلال الساعات الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم عليها من إحدى المتصلات تدعى “عبير”  خريجة كلية الإعلام  في برنامجها “تفاحة مصرية” والتي قالت لها: "أنا قاعدة في البيت بسببك علشان واخدة مكاني".

 

الهجوم على مروة عبد المنعم 

وقالت مروة عبد المنعم في تصريح خاص لفيتو: “أولًا مفيش وجه مقارنة بين واحدة اشتغلت 20 أو 25 سنة وواحدة  لسه متخرجة من 5 سنين وتقارن نفسها بيَّ أنا جيت هنا على الكرسي دا بعد 25 سنة وهي  لسه متخرجة من 5 سنين هي بتتكلم في إيه”.

ووجهت مروة عبد المنعم رسالة إلى المتصلة أن "ما حدش يبص للتاني لأن ربنا عادل جدًّا وهو اللي بيوزع الأرزاق ولكن لازم نسعى لأننا لو عيشنا نبص لبعض هيكون فيه حقد". 

 

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مروة عبد المنعم أزمة مروة عبد المنعم بسبب الإيجار الفنانة مروة عبد المنعم أزمة الإيجارات

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