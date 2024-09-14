انقلاب سيارة نقل على أخرى ملاكي وإنقاذ صاحبها ونجله بأعجوبة بحدائق أكتوبر (فيديو)
وقع منذ قليل حادث انقلاب سيارة نقل محملة مواد بناء على سيارة ملاكي بصينية البترول بحدائق أكتوبر.
انتقلت الخدمات المرورية لمكان الحادث وألقت القبض على سائق السيارة النقل الذي أصيب بكدمات وجروح بينما تهشمت السيارة الملاكي التي وقعت مواد البناء عليها وكان بداخلها شخص ونجله.
وتمكن الأهالي والخدمات المرورية من إخراجهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.
وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ رفع مواد البناء والسيارة النقل والملاكي وتسيير الحركة المرورية.
وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو يحوي لحظة انقلاب السيارة النقل وصدمها بسيارة ملاكي أنقذت العناية الإلهية مستقليها.
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